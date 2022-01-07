23:27, Вчера

Россия нарушила перемирие на Донбассе - в ТКГ сообщили подробности "К сожалению, Россия снова не соблюдает ни Минские соглашения, ни договоренности, которые были достигнуты в рамках переговоров ТКГ"

Пророссийские боевики нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о режиме тишины на Донбассе сразу после новогодних праздников, Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" представитель гуманитарной подгруппы ТКГ Татьяна Иванова.

По ее словам, режим тишины на Донбассе сохранялся только в течение празднования Нового года и несколько дней спустя.

"И уже вчера (6 января, - ред.) мы увидели, что количество нарушений режима тишины исчислялось десятками. К сожалению, Россия снова не соблюдает ни Минские соглашения, ни договоренности, которые были достигнуты в рамках переговоров ТКГ", - подчеркнула она.

Читайте также: Притула перечислил оружие, которое необходимо Украине, для отражения атаки России

Несмотря на то, что Россия продолжает нарушать договоренности ТГК, Иванова считает такой формат переговоров единственным оптимальным для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Я считаю, что заседания ТКГ нужны, поскольку другого формата переговоров у нас нет. Во вторых, в этом формате есть посредник – ОБСЕ. Они вносят серьезный вклад для того, чтобы этот конфликт был урегулирован. И я не думаю, что нам сейчас нужно оставаться наедине с Россией, поэтому нужно использовать тот формат, который у нас есть", - сказала Иванова.

Продолжая обстреливать позиции украинских войск на Донбассе и поселения мирных граждан, Россия также отказывается возобновлять работу КПВВ, которые находятся за линией разграничения.

"Я думаю, что той стороне не очень выгодно, чтобы люди беспрепятственно попадать на подконтрольную Украине территорию, поскольку тогда уже нечем будет держать и пугать этих бедных людей. Все эти страшилки про нацистов и так далее, которыми они пугают людей - сразу разбиваются, как только человек пересекает границу. Именно поэтому КПВВ до сих пор не работают", - отметила она.

Напомним, ранее член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш сообщил в эфире телеканала "Украина 24" о том, что Россия в Трехсторонней контактной группе согласилась вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе.

"В начале заседания они выдвигали старые требования, которые невыполнимы, фактически. Но затем, что-то изменилось, возможно, был звонок из Москвы и они заняли более конструктивную позицию", - заявил он.