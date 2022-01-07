21:55, Сегодня

Гордон о власти: эти ребята разрушают государство

В эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о разрушении украинского государства.

"С одной стороны я понимаю, что интервью с Андреем Богданом и видео, где я озвучил свои вопросы к президенту, они не способствуют укреплению государственности. Осознание того, что происходит не способствует укреплению государственности.

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Но то, что эти ребята вытворяют - не способствует укреплению государственности в сотни раз больше. И есть момент: можно молчать, можно говорить. Если молчать - будет еще хуже. Если говорить - есть надежда", - рассказал он.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил в своем последнем интервью Дмитрию Гордону о готовящихся "репрессиях" в отношении ряда украинских журналистов.

"Что заявил Андрей Богдан? Он заявил, что президент отдал личное указание исполняющему обязанности главы ГБР меня посадить. Меня, журналиста. А также посадить Савика Шустера, Юрия Бутусова, Дмитрия Разумкова и так далее. Кроме того, как сказал Андрей Богдан, Полтавский суд разрешил проводить в отношении меня НСРД - негласные следственно-розыскные действия. В XXI веке в Украине, в демократической стране, которой руководит демократически избранный президент... Зеленский отдал личное указание не просто посадить Гордона, но еще и НСРД проводить. Это значит, что за мной следят, слушают мои телефоны, проводят видеонаблюдения. Журналиста! За что? За то, что я правду говорю?" — сказал Гордон.