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Чем опасен "Омикрон": украинцев предупредили насчет нового штамма коронавируса Инфекционист дала рекомендации насчет бустерной дозы вакцины

Новый штамм коронавируса "Омикрон" характеризуется более легким течением болезни. Из-за этого больные часто не соблюдают постельный режим и могут подвергать опасности окружающих.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" врач-инфекционист Татьяна Логинова.

"Могу сказать, что течение болезни стало легче, и меньше идет осложнений на легкие, то есть меньше наблюдается пневмонии. И от этого люди, которые хорошо чувствуют себя, распространяют инфекции. Они не соблюдают постельный режим, выходят и могут подвергать опасности окружающую среду. Второе - я уже наблюдаю несколько тяжелых случаев гриппа. Опасно, если "Омикрон" сочетается с вирусом гриппа. Будет тяжелое течение болезни, и организму будет тяжело преодолеть две инфекции", - рассказала Логинова.

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На вопрос, поможет ли защититься от коронавируса третья, бустерная, доза вакцины, врач ответила:

"Думаю, что да, поможет. Мы видим, что сейчас все западные страны прививают население бустерной дозой. Это повысит возможность организма вырабатывать новые антитела. То есть, дополнительно к тем, которые уменьшаются после полугода, как проведена последняя прививка, бустерная доза позволит активизировать клетки памяти и увеличить обработку и выработку антител к SARS-CoV-2, к коронавирусной инфекции".

По ее словам, главное сейчас – проводить образовательную работу среди населения, чтобы они не пугались, а шли в вакцинальные центры и получали бустерную дозу.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о вакцинации от COVID-19 дополнительной дозой людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Третью прививку от коронавируса рекомендуется сделать людям таких категорий: с ВИЧ-инфекцией; с онкологическими заболеваниями; после трансплантации органов; проходящим иммунодепрессивную терапию; проходящим иммуномодулирующую терапию; с иммунодефицитным состоянием.

Согласно рекомендациям, дополнительную дозу можно вводить по меньшей мере через 28 дней после второй дозы двудозной вакцины или первой дозы однодозной вакцины, но оптимальный срок — три месяца с момента получения последней дозы.