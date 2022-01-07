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Притула перечислил оружие, которое необходимо Украине, для отражения атаки России Россия не отважится применить в Украине сценарий как в Казахстане, но может нанести ракетный удар, сообщил Притула

Для отражения российской агрессии Украине в первую очередь нужны системы, которые будут способны отразить ракетный удар. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Михаил Притула.

Он прокомментировал возможность получения оружия из Латвии.

"Теоретически они (Латвия – ред.) могут нам поставить любое оружие, которое они могут приобрести, например, в Соединенных Штатах Америки... Конечно, если не будут Соединенные Штаты против, потому что они являются источником этого оружия, и они должны знать конечного получателя этого оружия. Таким образом, это может быть как обходной вариант, когда, например, Германия будет блокировать поставки оружия в Украину, а оружие может прийти другим путем", — сказал Притула.

Эксперт рассказал, какое оружие для Украины сегодня самое актуальное.

"Прежде всего, нам сейчас нужны системы противоракетной обороны, противовоздушной обороны, потому что если Россия будет делать какое-то открытое вооруженное нападение, например, как она сейчас делает в Казахстане, то против Украины так она пойти не может. Она может действовать, сделав сначала массированный ракетно-бомбовый удар, применить ракетные системы. Даже не авиацию, потому что авиация может быть сбита достаточно быстро, а именно ракетные системы. И поэтому противоракетная оборона для нас самая необходимая. Это то, что нам очень и очень нужно. Все остальное в Украине есть. Но никогда не будут лишними, ни патроны, ни снаряды, ни оружие, которое осталось, например, в Латвии после распада Советского Союза", — сказал Притула.

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Эксперт также поделился точкой зрения насчет позиции Германии, касающейся поставок оружия в Украину.

"Германия исторически имеет очень тесные связи с Российской Федерацией. Мы помним, что, например, в России и цари были родом из Германии. Поэтому Германия имеет тесные экономические и политические связи с Россией. Таким образом, она играет свою игру... Они смотрят на свою экономическую выгоду. Они не играют в политическую игру, они играют внутренне европейскую игру, в которой они должны быть доминатом. Для того чтобы они были доминантами, им надо быть источником чего-то, например, дешевого газа, который будет идти из России по "Северному потоку-2". Определенные обязательства перед Россией, может они имеют какие-то договоренности, поэтому они играют свою игру и пытаются подогревать России. Это может быть поставка какого-либо сырья, нефти, бриллиантов, чего угодно", — сказал Притула.

Как известно, 5 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что Латвия отправит Украине оружие и технику для обороны.

"Сегодня во время встречи с послом Украины в Латвии я еще раз подтвердил нашу поддержку (Украине - ред.) так же, как Эстония и Литва, мы объявили, что будем оказывать гуманитарную и военную поддержку, обеспечивая защиту (оборону - ред.) необходимым оружием и поставкой оборудования", — написал он в Facebook.

Отметим, ранее дипломат Андрей Веселовский сообщил, что Россия на заседании с НАТО будет проталкивать подписание соглашений, согласно которым западная военная инфраструктура будет возвращена в границы 1997 года. Кроме того, главной целью России является получение контроля над Украиной.

"Стержнем всей российской наступательности, и сегодня, и 10 лет назад, является вопрос Украины. Главной целью является требование к НАТО отдать вопрос о безопасности и международной политике Украины в руки Российской Федерации, под контроль Российской Федерации. Все остальное, что будет обсуждаться, является тем или иным способом достичь этой цели.