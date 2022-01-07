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Эксперт объяснил, в чем разница между Второй мировой и вторжением РФ в Украину "Тема Украины сейчас тема №1 в Европе"

В случае полномасштабной атаки России, Украина сможет рассчитывать на военную помощь от стран бывшего Варшавского договора. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, с 2014 года Украине удалось организовать целый пул стран, которые не только на словах, но и реально поддерживают нашу страну в сфере обороны (оружие), на дипломатическом и политическом уровне. Впрочем, военную помощь Украине, по мнению эксперта, можно расширить.

"Думаю, активно еще могут присоединиться страны так называемого бывшего Варшавского договора (Албания, Болгария, Немецкая Демократическая Республика, Польша, Румыния, Венгрия, - ред.). Ведь они по факту знают, что такое российская угроза. И они сами об этом говорят, и тема Украины сейчас - тема №1 в Европе. Другой вопрос, что сама Украина должна быть более активна", - сказал он.

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Ситуацию с возможным вторжением российских войск в Украину Андрей Новак сравнил с ситуацией начала Второй мировой войны:

"После начала Второй мировой войны, когда Германия начала агрессивные действия, даже тогда не было объединения стран для противостояния агрессии. Сейчас уже есть объединение стран и это ключевой факт, что мы уже не сами. Если Россия решит делать на Украину полномасштабную атаку, мы не будем сами. Это хорошо и это разница между Второй мировой войной".

Отметим, что 7 января состоится внеочередное заседание НАТО из-за высокой концентрации российских войск у границ с Украиной. Как сообщает пресс-служба Североатлантического альянса, встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет в формате видеоконференции.

Добавим, что войска РФ прибывают к украинской границе с начала ноября. Минобороны Украины и западные СМИ отчитывались, что Россия сконцентрировала около 100 тысяч войск и наступательное вооружение вблизи границ Украины и на временно оккупированных территориях.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала, решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.