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Эксперт о приобщении женщин к отрядам теробороны: "Уметь стрелять никому не лишне" Для женщин в теробороне можно отвести сферу медицины и логистики, считает эксперт

В Украине 1 января вступил в силу закон о нацсопротивлении, который разрешает привлекать территориальную оборону для защиты страны в случае необходимости. Женщины в теробороне также могут найти свое место. Таким мнением поделился в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" медиааналитик, политэксперт Назар Приходько.

Эксперт ответил на вопрос ведущего о том, можно ли женщин привлекать к службе в теробороне.

"А почему бы и нет? На какие-то медицинские или логистические должности. Как показывает вообще мировая практика - стрелять уметь никому не лишне. Ходить в тир или на полигоны, поучиться. Я думаю, что практика будет. Главное, чтобы этот закон о теробороне эффективно работал. У нас есть хорошие прописанные законы, но они не работают. Очень не хотелось бы, чтобы такое произошло с законом о теробороне", — сказал Приходько.

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Отметим, что закон о нацсопротивлении Верховная Рада приняла 16 июля 2021 года во втором чтении и в целом. Уже 29 июля закон был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Документ регулирует развитие в Украине территориальной обороны. Он предусматривает как организацию национального сопротивления, так и подготовку граждан.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 7 января сообщили, что в первую очередь в отряды теробороны будут набирать граждан, у которых есть опыт службы в ВСУ и правоохранительных органах. Планируется набор и людей, у которых нет военной подготовки. Однако для этого таким бойцам надо будет пройти ряд процедур, включая медосмотры.

Стоит напомнить, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ранее высказался о постановке женщин на военный учет.

"В Конституции написано, что каждый гражданин должен быть привлечен к обороне своей страны. Есть закон об обороне, в котором об этом пишется. В том законе, о котором все говорят, написано конкретно, что на учет должны встать женщины, которые имеют смежные профессии с военными. При этом там ничего не написано о призыве в армию. Это просто выполнение закона. Закон хороший, и нужно понимать, что у нас есть еще стратегия национальной безопасности, где есть такое понятие, как всеобъемлющая оборона. Мы показываем врагу, что у нас все будут защищать страну", — сказал он.