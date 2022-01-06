16:27, Сегодня

Кличко объяснил, почему в Киеве некоторым историческим зданиям угрожает разрушение Киев может лишиться исторических зданий, если не примут закон, который сможет обязать владельцев делать реконструкции, сказал мэр Киева

В Украине местная власть лишена возможности заставлять владельцев исторических здания своевременно реставрировать такие дома, чтобы не дать им разрушиться. Об этом сообщил в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" мэр Киева Виталий Кличко.

"Очень хорошо, что Киев развивается. Но он своим развитием не должен потерять свою идентичность. И историческое наследие - это задача менеджмента нашего города", — сказал Кличко.

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Он также ответил на вопрос о том, что есть исторические здания в Киеве, которые рискуют исчезнуть, так как их не реконструируют.

"Да, действительно, такая проблема есть. Все наши исторические дома имеют статус исторического памятника. Но так случилось, что с 90-х годов такие дома были приватизированы. И почти все они находятся в частных руках. На законодательном уровне мы (городская администрация - ред.) не имеем возможности заставить владельца этого дома не ждать пока (здание - ред.) разрушится. Он (владелец - ред.) должен вкладывать средства и реставрировать этот дом. Если он не может этого сделать, город должен иметь юридическое основание, чтобы забрать этот памятник на баланс города, и вложить деньги, чтобы он ни в коем случае не разрушался", — сказал Кличко.

Мэр Киева рассказал, что в Раде уже 4 года лежит законопроект, который прошел первое чтение, и который направлен на сохранение исторических зданий.

"Законопроект еще в 2017 году прошел первое чтение. На сегодня он лежит уже много лет в Верховной Раде. И нашим громадам, не только городу Киеву, но и другим историческим городам, крайне нужен этот законопроект, чтобы иметь рычаги сохранить культурное наследие. Действительно, мэр ответственен за все, что происходит в городе. И когда такие случаи бывают, то мы особое внимание уделяем. Но нам нужно защищенность со стороны законодательства", — сказал Кличко.

Кроме того, Кличко рассказал, что в Киеве планируются новые крупные паркинги.

"Что касается парковок, мы сейчас привлекаем частных инвесторов. В этом году начнется реконструкция Европейской площади, и под ней будет парковка на более чем 1000 машин, это очень важно. Делаем современные паркинги. Кстати, в прошлом году мы открыли в Киеве несколько паркингов, которые пользуются довольно большим спросом. Несколько больших паркингов мы планируем открыть в этом году.

Мы видим, что проблема транспорта в Киеве большая. В Киеве зарегистрировано 1 млн 200 тысяч авто. Улицы, которые были распланированы много лет назад, не соответствуют количеству авто, которые на них находятся", — сказал он.