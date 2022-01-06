11:51, Сегодня

"Не должен превратиться во второй Нью-Йорк": что Кличко собирается изменить в Киеве Виталий Кличко рассказал о планах реконструкции Крещатика

Что власти собираются менять в Киеве, рассказал в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" мэр столицы, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

"Моя задача в течение нескольких лет, чтобы киевские холмы ни в коем случае не застраивались. Это наше культурное наследство, буферная зона ЮНЕСКО. Сделать парковую зону отдыха с выходом к Днепру. Что мне не нравится? С количеством авто, людей, которые приезжают, Киев развивается, растет, и очень важно, чтобы Киев не превратился во второй Нью-Йорк, в бетонные джунгли. И поэтому мы в этом году будем принимать генеральный план, чтобы каждый житель нашего города понимал, каким будет его микрорайон, район, город через пять, десять, двадцать лет. Сейчас будут проходить гражданские обсуждения. Мы привлекли европейских незаангажированных экспертов из Лейпцига", — сказал он.

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Кличко ответил на вопрос о реконструкции Крещатика.

"Жители говорят — зачем нам Крещатик, сделайте нашу улицу. Это дискуссионный вопрос. Но не стоит забывать, что это главная улица, и многие киевляне приходят на главную улицу страны, много иностранцев, туристов приезжают. И Майдан Независимости, и улицу Крещатик нужно обновить, чтобы они выглядели привлекательно. Реконструкция Крещатика запланирована на этот год. Главная улица города должна выглядеть на уровне европейского города", — сказал он.

Ранее Кличко заявил, что больше половины киевлян вакцинированы двумя дозами вакцины от коронавируса.

"Что касается прививок, мы помним, демонстрации антивакцинаторов, которые говорят, мол, прививка может привести к тому, что вырастут рога и хвост. И начинаешь их переубеждать, рассказывать. Была проведена довольно широкая кампания", — рассказал он.