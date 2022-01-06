10:47, Сегодня

Кличко назвал количество вакцинированных от COVID-19 киевлян Виталий Кличко рассказал о ситуации с вакцинацией в Киеве

Большинство киевлян вакцинировались от коронавируса. Об этом рассказал в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

"Что касается прививок, мы помним, демонстрации антивакцинаторов, которые говорят, мол, прививка может привести к тому, что вырастут рога и хвост. И начинаешь их переубеждать, рассказывать. Была проведена довольно широкая кампания. И на сегодняшний день большинство киевлян уже вакцинированы, одной вакциной почти все, а двумя дозами около 60%", — сказал он.

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Кличко ответил на вопрос, действительно ли он договорился о вакцине для Киева раньше, чем правительство.

"Мы начали переговоры, и договоренности были, но государство сказало, что единственным источником поставок вакцины является исключительно Минздрав. Мы не стали противоречить. Хорошо, если Минздрав берет на себя эту задачу... Мы выделили более 260 млн на закупку оборудования, медикаментов, это также повлияло на экономическое состояние", — рассказал он.

Ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что в Украине пора делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса.

"Виктор Ляшко говорил, что с января будет вакцинация бустерной дозой, в то время как 50% населения получают первую дозу. Почему мы ждем - непонятно. Потому что мне кажется, это решение уже принято и некоторые страны уже вакцинируют бустерной дозой. Необходимость в этом есть. Есть категории людей, которые вакцинировались первой и второй дозой более шести месяцев назад, и им уже можно вводить бустерную дозу. Также бустерная доза предлагается людям пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, если они до этого вакцинировались двумя дозами. Необходимость есть, люди, которым ее можно предложить, есть", — сказала она.