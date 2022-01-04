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В России это входит в систему — экс-советник Авакова о задержании украинца в Италии Владимир Мартыненко сравнил задержание Лавренчука с делом Маркива

Задержание украинского режиссера Евгения Лавренчука в Италии по запросу России прокомментировал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

"Мне эта ситуация напоминает ситуацию с Виталием Маркивым, которого арестовал по надуманным обвинениям итальянский суд и дал более 20 лет заключения — больше, чем просили прокуроры. И только после непосредственного вмешательства Арсена Авакова, мы помним эти долгие, нудные судебные заседания, было позитивное решение суда, отменили все обвинения. А тогда, я напомню, судили не только украинского солдата, а судились с государством Украина. И уже все инстанции пройдены, все обвинения сняты. И вот теперь у нас ситуация по украинскому режиссеру. Она немного по другому алгоритму, но снова идет по российскому следу, по российским обвинениям, через выставление по российским интерполовским карточкам в розыск. Итальянская сторона должна выполнять международные соглашения по линии Интерпола, по линии Европола. И они начинают смотреть, что происходит. Конечно, необходимо вмешательство украинского представительства", — сказал он.

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По словам Мартыненко, преследование украинцев вошло в России в систему.

"Я еще напомню такую ситуацию: перед, кажется, позапрошлым новым годом Игоря Мазура также задержали по российской карточке в одной из европейских стран, и вмешательство украинской стороны решило эту ситуацию. Россия использует этот метод как часть гибридной агрессии, преследуя украинских граждан по всему миру. Надо, наверное, собирать Интерпол и решать ситуацию с тем, чтобы очень детально рассматривать все карточки, которые на розыск выставляет Россия. Потому что это уже система", — сказал он.

Напомним, украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России. Его держат в СИЗО, пока итальянские правоохранители изучают заявление от РФ. Москва требует экстрадиции украинского режиссера по делу, якобы связанному с финансами.

Мать режиссера Ирина Лавренчук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что против режиссера уже пытались фабриковать дела в России.

""Он учился в России в ГИТИС, остался там работать, основал свой театр и свою школу режиссуры, актерского мастерства. Это единственный бизнес, который у него там был. Ему предлагали взять гражданство России - он отказался. Как гражданин Украины он постоянно высказывал свою гражданскую позицию о Крыме, об отношениях Украины с Россией. Как только начались боевые действия, он покинул Россию. Находясь там, он сталкивался с противодействием власти, ему отменяли гастроли театра, пытались раскрутить дела о пропаганде гомосексуализма, хотели доказать, что у него в Украине есть уголовные дела. Все эти дела сошли на нет, ничего не смогли доказать. Единственное, что известно, это его прямолинейная позиция по поводу Украины и аннексии Крыма. Я думаю, причина именно в этом. А в чем его могут обвинять - это только им известно", — сказала она.