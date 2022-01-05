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"Украина 24" расширяет партнерство с Радио Свобода Телеканал покажет уникальные для украинского медийного рынка проекты

Информационный телеканал-лидер "Украина 24" расширяет сотрудничество с украинской редакцией Радио Свобода. Уже с 8 января в эфире телеканала будут регулярно появляться материалы телепроектов "Крым. Реалии" и "Донбасс. Реалии".

Проекты уникальны для украинского медийного рынка: еженедельно на протяжении более семи лет журналисты показывают жизнь в Крыму и на Донбассе, анализируют события и политические процессы вокруг этих регионов, расследуют резонансные преступления и находят доказательства причастности Российской Федерации к оккупации части территории Украины. Эксклюзивные кадры из Крыма и Донбасса теперь в эфире телеканала "Украина 24" каждую субботу и воскресенье.

"В таких непростых темах, как оккупация Крыма и Донбасса, точность изложенных фактов, достоверность информации и баланс разных точек зрения – сверхважная задача. Благодаря сотрудничеству информационного лидера "Украины 24" с Радио Свобода наш зритель продолжит получать проверенные сообщения и сможет ориентироваться в том, что на самом деле происходит на оккупированных территориях", - убеждена руководитель информационного вещания "Новости Группы Украина" Наталия Симонина.

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В первом выпуске проекта "Крым. Реалии" смотрите расследование о боевых офицерах, которые не вернулись в Украину после оккупации. Кто они? Какую роль сыграли в том, что Украина потеряла Крым? Когда и как будут наказаны?

Журналисты проекта "Донбасс. Реалии" покажут боевую авиацию Украины и расскажут, как украинская армия в случае необходимости сможет противостоять агрессии России с воздуха.

Смотрите эксклюзивные материалы из Крыма и Донбасса на канале "Украина 24" еженедельно в выходные.

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина 24" запускает общий проект с "Детектор медиа" для поиска фейков и нарративов в эфире.