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Задержание Лавренчука: в Италии рассказали, что ждет украинского режиссера Также стало известно, чем дело Евгения Лавренчука отличается от дела Виталия Маркива

Задержанный в Италии украинский режиссер Евгений Лавренчук будет находиться под стражей в течение 60 дней, за это время Россия постарается доказать его вину, чтобы добиться экстрадиции. Адвокат Лавренчука принимает меры для перевода его подзащитного под домашний арест.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

"Насколько мне известно, генеральное консульство в Милане активно следит за этим кейсом, встречался один из консулов ​​с господином Евгением на Новый год, 31 декабря. Также известно, что по просьбе консульства улучшены условия пребывания господина Евгения в тюрьме, он переведен в лучшую камеру. И, насколько я понимаю, адвокат сейчас ищет возможность смягчить меру пресечения, содержания под стражей, например, на домашний арест… Господин Евгений не имеет места жительства в Италии, здесь он был транзитом. Поэтому родственники или адвокат должны снять жилье, чтобы показать, что ему здесь есть где жить, и он не собирается бежать. И таким образом были бы основания, чтобы судья принял решение об изменении меры пресечения в течение тех 60 дней, за которые прокуратура России должна прислать свои аргументированные подозрения и обвинения относительно господина Евгения", - рассказал представитель украинской общины в Италии.

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На вопрос, похоже ли это дело на дело нацгвардейца Виталия Маркива, Городецкий ответил:

"Это дело не совсем похоже на дело Маркива, оно больше похоже на другие дела - на дело Арсена Авакова и на дело бывшего депутата от "Народного фронта" Романюка. У них были подобные прецеденты, их тоже задерживали из-за подачи в Интерпол в розыск, и итальянские правоохранители не имели другого выхода, как их задерживать на определенный период для того, чтобы разобраться. По тем политикам, что я назвал, подавал режим Януковича запросы Интерполу. И это подобный случай, но воспользовалась этим инструментом Российская Федерация, в отличие от дела Маркива. Дело Маркива вела именно итальянская прокуратура, они были обвинителями. То есть здесь не совсем корректно сравнивать".

По его словам, сейчас ожидается "легальное сражение на предмет того, насколько Российская Федерация сможет доказать какую-либо "вину" господина Евгения, и насколько защита сможет опровергнуть все эти аргументы".

"Пока не было прецедентов за последние 20 лет, чтобы украинцев выдавали не только в Россию, но и в Украину, когда там были определенные не совсем демократические режимы. Думаю, судья будет принимать во внимание многие факторы, и не в последнюю очередь фактор деятельности господина Евгения, и ситуацию, которая сейчас сложилась между Украиной и Россией, собственно – войну", - отметил он.

Городецкий также рассказал, как новость о задержании Лавренчука освещают в Италии:

"Итальянская пресса дала новость об этом 17 числа, но судя по материалу, как он был подан, мне кажется, они больше опирались на российские источники. Они подали новость о задержании украинца, руководителя польского театра в России, в Москве, который якобы в 2020 году сбежал и скрывался от правоохранительных органов. У нас есть другая информация, что господин Евгений ни от кого не скрывался. Они сообщают, что какой-то невозвращенный долг стал причиной этого задержания. Но доверять этим источникам пока нет оснований".

Напомним, украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России. Его держат в СИЗО, пока итальянские правоохранители изучают заявление от РФ. Москва требует экстрадиции украинского режиссера по делу, якобы связанному с финансами.

Мать режиссера Ирина Лавренчук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что против режиссера уже пытались фабриковать дела в России.

"Он учился в России в ГИТИС, остался там работать, основал свой театр и свою школу режиссуры, актерского мастерства. Это единственный бизнес, который у него там был. Ему предлагали взять гражданство России - он отказался. Как гражданин Украины он постоянно высказывал свою гражданскую позицию о Крыме, об отношениях Украины с Россией. Как только начались боевые действия, он покинул Россию. Находясь там, он сталкивался с противодействием власти, ему отменяли гастроли театра, пытались раскрутить дела о пропаганде гомосексуализма, хотели доказать, что у него в Украине есть уголовные дела. Все эти дела сошли на нет, ничего не смогли доказать. Единственное, что известно, это его прямолинейная позиция по поводу Украины и аннексии Крыма. Я думаю, причина именно в этом. А в чем его могут обвинять - это только им известно", — сказала она.