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В Италии задержали украинского режиссера по запросу России: подробности Италия пока изучает документы по делу режиссера Евгения Лавренчука

Украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России. Его держат в СИЗО, пока итальянские правоохранители изучают заявление от РФ. Москва требует экстрадиции украинского режиссера по делу, якобы связанному с финансами. Ситуацию прокомментировала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" мать режиссера Ирина Лавренчук.

"Нам известно, что он не голодает, об условиях мы не знаем, но надеемся, что он держится в боевом настроении и у него хватит сил себя защитить. Я и он уверены, что он ни в чем не виноват, тем более в таком, чтобы этим занимался Интерпол, или чтобы были причины для его экстрадиции. Мы не представляем, что можно было такого сфабриковать", — сказала она.

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Лавренчук рассказала, что против режиссера уже пытались фабриковать дела в России.

"Он учился в России в ГИТИС, остался там работать, основал свой театр и свою школу режиссуры, актерского мастерства. Это единственный бизнес, который у него там был. Ему предлагали взять гражданство России - он отказался. Как гражданин Украины он постоянно высказывал свою гражданскую позицию о Крыме, об отношениях Украины с Россией. Как только начались боевые действия, он покинул Россию. Находясь там, он сталкивался с противодействием власти, ему отменяли гастроли театра, пытались раскрутить дела о пропаганде гомосексуализма, хотели доказать, что у него в Украине есть уголовные дела. Все эти дела сошли на нет, ничего не смогли доказать. Единственное, что известно, это его прямолинейная позиция по поводу Украины и аннексии Крыма. Я думаю, причина именно в этом. А в чем его могут обвинять - это только им известно", — сказала она.

Мать режиссера добавила, что в Италии ему назначили адвоката, у нее есть связь и с адвокатом, и с консульством Украины в Италии. Также она рассказала, что Россия не предоставила полного пакета документов по делу Лавренчука, и в Италии четко не понимают, в чем конкретно он обвиняется.