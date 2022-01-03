18:49, Сегодня

У них есть план: военный эксперт о ядерных учениях России

Россия проведет учения ядерных сил в начале 2021 года для того, чтобы показать свои дальнейшие планы давления на Украину и ряд других стран. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Игорь Романенко.

По его мнению, военные учения Россия специально спланировала перед встречей своих представителей с представителями США, НАТО и ОБСЕ.

"Это говорит о том, что Путин и руководство вооруженных сил РФ продолжают использовать ядерное оружие для влияния и давления на другие страны. Кроме того, Путин предъявил ультиматум США, Украине и странам НАТО по поводу угрозы их безопасности. А с другой стороны - он проводит учения со своими ядерными силами, и это в начале года", - говорит он.

Романенко считает, что таким образом руководство РФ демонстрирует, что у них есть дальнейший план давления на Украину и другие государства.

"Это доказывает, что у РФ есть соответствующий план на дальнейшее давление, проведение командно-штабных, ядерных учений. При чем, во время учений они проводят пуски своих ядерных подлодок, комплексов".

Игорь Романенко отмечает, что Россия также использует самолеты-бомбардировщики, полученные от Украины еще в начале 1990-х годов. В то время как Украина с тех пор потеряла много своего военного потенциала.

"Нужно четко представлять позицию россиян, возможности Украины и в каких условиях наша страна должна отстаивать свои интересы", – добавил эксперт.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из вероятных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - сказал он.