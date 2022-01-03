17:35, Сегодня

Вступление в НАТО: эксперт рассказала, какая модель не подходит Украине "Москва пошла гораздо дальше и начала угрожать странам ЕС и НАТО"

Пример Финляндии по выстраиванию отношений с НАТО не подходит Украине. Такую мысль озвучила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" кандидат политических наук Анна Шелест.

"Миф по поводу "финляндизации", который предлагали постоянно Украине, он существует. Действительно, нейтральный статус существует. Но если посмотреть на уровень взаимодействия между Финляндией, Швецией и НАТО – это членство без права голоса. Но Финляндия всегда знала, с кем она, без формального членства (в Альянсе - ред.)", - говорит Шелест.

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Эксперт также прокомментировала ультиматум РФ по поводу возможного расширения НАТО:

"Если посмотреть на черновики сделок, которые Москва предложила США в канун Нового года, то речь идет не только об Украине. Там упоминается даже Центральная Азия, Север, члены НАТО в странах Балтии. Именно поэтому мы и увидели заявления от Скандинавских и Балтийских стран, потому что говорится не только об Украине. Москва пошла гораздо дальше и начала угрожать странам ЕС и НАТО. Это такая наглость со стороны Кремля: просить больше для того, чтобы потом выторговать хотя бы что-то во время переговоров".

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договаривается о том, чтобы принять участие в саммите НАТО.

"Что касается членства в Альянсе в Мадриде в 2022 году (будет саммит НАТО — ред.), мы ставим такую задачу, и мы обговаривали участие Украины с генеральным секретарем НАТО, а также за кулисами, учитывая отдельные отношения с отдельными лидерами. Для нас главное, чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также, чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива с датами или сроками, когда нас будут видеть полноправным членом Альянса", — сказал он.