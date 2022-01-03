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Зеленский боится сильных и умных людей рядом — Гордон Журналист объяснил, почему у него пропало "очарование" президентом Украины Зеленским

Людьми нельзя очаровываться и ждать от них невозможного, особенно если речь идет о главе государства. Об этом сообщил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

Он ответил на вопрос Киселева о том, что не получилось у президента Украины, в чем заключается главная причина.

"История с "не получилось" – это история моего наибольшего разочарования, и в этом я виню себя. Я сейчас не говорю о Зеленском, я говорю о себе. Я говорю себе - ты при*урок, ты очаровался снова, и ты получил. А не очаровывайся. Не думай, что люди такие - как тебе хочется чтобы они были. Они люди, ты от них хочешь невозможного. Это я говорю себе", — сказал журналист.

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По мнению Гордона, проблема шестого президента Украины в том, что он окружил себя людьми, которые глупее его.

"Не получилось у Владимира Александровича (Зеленского – ред.) по одной, наверное, главной причине - он боится сильных людей рядом, он боится умных людей рядом, окружает себя слабыми. А когда окружает себя людьми слабее себя - рано или поздно наступает расплата. Вот расплата начала наступать. Каждый день скандалы. То с Гогилашвили, который российским гражданином оказывается, то еще с одним, то с другим, с третьим. Все это окружение подрывает Зеленского и в результате его подорвет. Другого варианта нет. Надо умными себя окружать, сильными", - подчеркнул журналист.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Александр Гогилашвили был в МВД с 2019 года, сразу в должности замминистра. Он курировал борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили Мария Левченко ранее была личной помощницей президента Владимира Зеленского.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что власть хочет заполучить в Украине телеканалы, которые будут отстаивать пропрезидентскую точку зрения. Так он прокомментировал покупку телеканала "слугой народа" Алексеем Ковалевым.

"Налицо стремление президента Зеленского и его окружения набрать себе какое-то количество телеканалов, которые будут отстаивать их точку зрения. Что они делают? Телеканал "Рада", который принадлежит всем нам, который финансируется за наши деньги, они берут и делают пропрезидентским. Теперь они покупают на "фунта" депутата Ковалева, телеканал. Кто-то же за это платит?" — сказал он.