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"Поцелуйте меня в ж*пу": Гордон ответил тем, кто критикует его за рекламу "пирамидок" "Золотая пирамида" – медицинский прибор, который прошел клинические испытания, заявил журналист

Минздрав Украины проводил в свое время клинические испытания "золотой пирамиды", после чего позволил этот прибор задействовать в стране для терапевтических целей. Об этом сообщил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

Киселев: - Как с этой штукой обращаться?

Гордон: - В зависимости от того, что у вас болит... Золотая пирамида - это медицинский прибор, который я рекламировал 14 лет назад.

Киселев: - До сих пор вам это припоминают?

Гордон: - А больше нечего припомнить.

Киселев: - Говорят, не работает ни фига.

Гордон: - Работает, еще и как.

Киселев: - Серьезно?

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Гордон: - Да. Насколько я помню... Во-первых, раз у вас в руках этот замечательный прибор, давайте я о нем скажу. Это медицинский прибор - золотая пирамида. Он был апробирован в целом ряде клинических учреждений Украины, прошел клинические испытания в течение нескольких лет, был официально зарегистрирован Министерством здравоохранения Украины. Поэтому я рекламировал его на основании законных документов, которые он имеет. Этот медицинский прибор помогал очень многими и наверняка помогает от ряда болезней. Вы гипертоник, наверно (обращается к Киселеву - ред.)?

Киселев: - Нет, у меня все нормально. У меня давление как у космонавта - 120 на 80.

Гордон: - У меня товарищ, он гипертоник, и он каждое утро ложился в ванную, минут 30 держал на голове эту золотую пирамиду. Ему очень помогает. Поэтому я вам хочу сказать, что это замечательный прибор медицинский. Если кто-то сегодня пытается мне сказать, что мне должно быть стыдно за то, что я рекламировал учрежденный Минздравом проверенный медицинский прибор, то я могу сказать одно - поцелуйте меня в ж*пу.

Киселев: - А на себе проверяли?

Гордон: - Да. У меня в старом доме, в котором я жил... Мне изобретатели, в подарок за то, что я рекламировал этот прибор, сделали огромный прибор, который я установил у себя прямо на доме. Я в этом приборе заряжал воду, пил эту воду, и я ощущал большую благодать от него.

Киселев: - Вот вы в это все верите?

Гордон: - Абсолютно. Я верю в науку, это наука.

Киселев: - А кто у нас воду заряжал еще?

Гордон: - Алан Владимирович Чумак.

Киселев: - Ему тоже верили?

Гордон: - Ему тоже верил, любил его, он мой большой друг был. Я вам хочу сказать, что египтяне не идиоты были, когда устанавливали пирамиду. Почему они пирамиды устанавливали по всему Египту? Там же саркофаги, захоронение, и тела мумифицировались. Даже животные, которые пробегали там случайно, они оставались и мумифицировались. Это целебные свойства, это золотое сечение, это физика. Здесь нет ничего надуманного. Любой физик вам расскажет, что такое пирамида, и что такое энергия формы, которая сохраняется там.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что власть хочет заполучить в Украине телеканалы, которые будут отстаивать пропрезидентскую точку зрения. Так он прокомментировал покупку телеканала "слугой народа" Алексеем Ковалевым.

"Налицо стремление президента Зеленского и его окружения набрать себе какое-то количество телеканалов, которые будут отстаивать их точку зрения. Что они делают? Телеканал "Рада", который принадлежит всем нам, который финансируется за наши деньги, они берут и делают пропрезидентским. Теперь они покупают на "унта" депутата Ковалева, телеканал. Кто-то же за это платит?" — сказал он.