23:49, Вчера

Гордон рассказал о преследованиях после критики Зеленского Дмитрий Гордон поделился, как власть проверяет всю его деятельность

О преследованиях со стороны власти рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Я всегда готов к тому, что меня будут разглядывать на просвет. Это, кстати, и происходит сейчас, стоило мне начать критиковать президента Зеленского. Это уже какая-то по счету власть взялась за то, чтобы проверить, а что там Гордон. Проверили все: налоговые дела в порядке, деятельность вся в порядке. Прослушивают телефоны, наблюдают по видео, НСРД (негласные следственно-разыскные действия — ред.) открыто, как сказал Андрей Богдан, по мне Полтавским судом. Я давно к этому привык. Я с 16 лет на виду, я начал публиковаться в крупнейших газетах Украины, а с 18 лет, еще до армии, в самой крупной газете Советского Союза — "Комсомольской правде". Она выходила тиражом 22 млн экземпляров. Я готов к тому, что меня будут изучать. Сейчас знаете чем занимаются? Пошли по судам. А что у меня за суды были... Звонят каждому, кто на меня подавал в суд, и судьям, и спрашивают: а там все нормально, не за что ухватиться? Если за всю мою жизнь, нашли за что ухватиться — что я рекламировал медицинский прибор, имеющий все разрешения Минздрава, то я счастливый человек", — сказал он.

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Гордон рассказал, что является мультимиллионером и все свое состояние он задекларировал.

"Что касается происхождения денег — это всем известно, я об этом часто рассказываю. Я официальный долларовый мультимиллионер. Я заработал свои деньги сначала на шоу-бизнесе, затем на недвижимости. То есть деньги от шоу-бизнеса, когда Горбачев издал знаменитый закон о кооперации, который разрешал практически все... Ты мог заниматься шоу-бизнесом, 20% или 30% уходили в виде налогов, Соцстраху и площадкам, которые принимали, а остальные деньги, 70%, делились между теми, кто проводил концерты, и теми, кто в них участвовал. Это было благословенное время, конец 80-х - начало 90-х, когда ты абсолютно легально зарабатывал миллионы рублей. Я в 23 года уже был долларовым миллионером. Потом эти деньги я вкладывал в недвижимость, и все свои затраты, расходы, когда пошел в Киевсовет, я задекларировал. Я был самым богатым депутатом Киесовета, хотя были люди побогаче меня. Но они декларировали комнаты в коммунальных квартирах, а я задекларировал огромное свое состояние", — сказал он.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что власть хочет заполучить в Украине телеканалы, которые будут отстаивать пропрезидентскую точку зрения. Так он прокомментировал покупку телеканала "слугой народа" Алексеем Ковалевым.

"Налицо стремление президента Зеленского и его окружения набрать себе какое-то количество телеканалов, которые будут отстаивать их точку зрения. Что они делают? Телеканал "Рада", который принадлежит всем нам, который финансируется за наши деньги, они берут и делают пропрезидентским. Теперь они покупают на "Фунта", депутата Ковалева, телеканал. Кто-то же за это платит?" — сказал он.