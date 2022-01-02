"Лишь одному человеку в мире разрешаю сидеть на шее": Ляшко сказал кому

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" рассказал, как отпраздновал Новый год.

"В семейном кругу. Карты, караоке. И все же крутится вокруг детей. Старшенькая приехала - 19 лет. И уехала. В таком возрасте - что же с родителями сидеть, пенсионерами", - сказал он.

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По словам Ляшко, он – очень хороший отец:

"У нас полная свобода действий. Санька на мне ездит сверху – это единственный, кому я позволяю садиться на шею и ездить сверху – больше никому. Ни жене, тем более всем другим. Исключено. Единственный человек на этой земле, который может сесть мне на шею и ездить сверху, – это мой сын".

Также он сказал, что всегда мечтал, чтобы иметь свой дом и семью:

"Мама приезжала, но до Нового года. Мы всегда традиционно общаемся - мама обязательно. Потому что мы - дети до тех пор, пока живы наши родители. Поэтому и звонить по телефону надо, встречаться и всегда находить время. Потому что потом в один момент может так случиться, что время есть, но нет кому позвонить и с кем встретиться. Поэтому я этому уделяю внимание...

Всегда так и мечтал - чтобы иметь свой дом, свою семью. Потому что когда ты вырастаешь без семьи, то первое, о чем мечтаешь, – это о семье. Я рад, что все мои детские мечты сбылись – большинство из них".