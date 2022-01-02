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Секрет успеха Моршина в борьбе с коронавирусом: подробности от мэра Руслан Ильницкий рассказал, что побудило людей идти на прививку

Украинский город Моршин преодолел коронавирус и стал городом с самым высоким уровнем вакцинации. Как это получилось, рассказал в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" городской голова Руслан Ильницкий.

"Полный курс вакцинации прошло почти 80% жителей города, причем еще в середине июня мы говорили об уровне 60% в рамках пилотного проекта, который реализовался Минздравом в Моршине — одновременная вакцинация взрослого населения. Не думаю, что удастся превысить уровень 80%, но бустерная доза — это та тема, которая будет нас сильно волновать в январе", — сказал он.

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Ильницкий назвал факторы, которые побудили местных жителей вакцинироваться.

"13 апреля начался пилотный проект. В то время экономика Моршина была парализована из-за локдауна, и все санатории были закрыты. Люди сидели без работы, и это был один из стимулов, чтобы создать более безопасное место для отдыхающих и для жителей. Это было мотиватором для большинства людей. Очень важную роль сыграли медики, я и главный врач публично вакцинировались, как и семейные врачи. Мы организовывали локальную информационную кампанию. Все это в комплексе, наверное, и дало такой результат", — сказал он.

Ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что в Украине пора делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса.

"Виктор Ляшко говорил, что с января будет вакцинация бустерной дозой, в то время как 50% населения получают первую дозу. Почему мы ждем - непонятно. Потому что мне кажется, это решение уже принято и некоторые страны уже вакцинируют бустерной дозой. Необходимость в этом есть. Есть категории людей, которые вакцинировались первой и второй дозой более шести месяцев назад, и им уже можно вводить бустерную дозу. Также бустерная доза предлагается людям пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, если они до этого вакцинировались двумя дозами. Необходимость есть, люди, которым ее можно предложить, есть", — сказала она.