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Защита Украины: эксперт назвал главную опасность Политолог Сергей Быков рассказал, что делать Украине для защиты от российской агрессии

Украине нужно рассчитывать в защите только на себя, но необходимо потребовать от Запада наступательное оружие — об этом сказал в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" политолог Сергей Быков.

"Украину точно будут защищать прежде всего украинцы. Мы не должны рассчитывать на американцев, британцев, поляков или еще кого-то. Это наша земля, и мы в любом случае будем защищать ее и проливать вражескую кровь за нашу землю. За Украину нужно не умирать, а убивать врагов. Что касается нашей международной коммуникации, нам нужно углублять коммуникацию с США и требовать наступательного оружия, чтобы его отправили в Украину. Я общался с военными – нет веры в сухопутную операцию, как мне говорят военные. Они говорят, что главная угроза — возможные ракетные обстрелы, потому что любая оборонная история не спасет нас от большого количества еще старых советских ракет. Даже этого металлолома с реактивными двигателями хватит, чтобы Украину закидать этими ракетами. Мы не сможем, как Израиль, использовать для защиты "Железный щит". Нам нужно что-то в противовес этому", — сказал он.

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Также, по мнению эксперта, нужно заняться своей модернизацией.

"Нужно вкладывать деньги в свое вооружение, в свои военные разработки. Потому что состояние войны — это, с одной стороны, большая проблема и большая опасность, а с другой — почти неограниченные возможности для военной модернизации. Нам необходимо вкладывать деньги в военные разработки. Наконец-то наши политики поняли, что НАТО нас не очень-то ждет. Они не планируют нас брать в ближайшее время. Но если вы не берете нас в Альянс, дайте нам другие гарантии безопасности, как сделали Азербайджан с Турцией. Там также надо делать это с другими странами", — сказал он.

Ранее российский политик Леонид Гозман рассказал, кто может сдержать агрессию России. По его мнению, на Владимира Путина может повлиять только президент США.

"Наши руководители не очень реально представляют реальный мир — и внутри страны, и международный. Им почему-то кажется, что они могут быть с Китаем на равных. А какое "на равных"? Это союз волка и зайчика. Поэтому коэффициент неадекватности нужно вводить, когда мы пытаемся понять, чего они хотят", — также отметил он.