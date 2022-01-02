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Приказ о военном учете для женщин нужно изменить — депутат рассказал как Роман Костенко объяснил, для чего обновили условия постановки женщин на военный учет

О постановке женщин на военный учет высказался в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"В Конституции написано, что каждый гражданин должен быть привлечен к обороне своей страны. Есть закон об обороне, в котором об этом пишется. В том законе, о котором все говорят, написано конкретно, что на учет должны встать женщины, которые имеют смежные профессии с военными. При этом там ничего не написано о призыве в армию. Это просто выполнение закона. Закон хороший, и нужно понимать, что у нас есть еще стратегия национальной безопасности, где есть такое понятие, как всеобъемлющая оборона. Мы показываем врагу, что у нас все будут защищать страну", — сказал он.

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Депутат объяснил, какие детали необходимо исправить.

"Но на этапе выполнения у нас вышла промашка, когда кто-то из чиновников Минобороны, видимо, взял все профессии, которые бывают у женщин, и вписал их в этот приказ. Мы говорили с министром обороны и главой комитета. Нужно внести изменения уже Минобороны в свой приказ, и там просто прописать самые нужные профессии: врачи, повара, водители и другие, кто нужен. И конечно, есть вопрос, что сразу государство хочет всех штрафовать без разъяснений. Этот вопрос нужно убрать. Нужно просто проводить информационную работу", — сказал он.

Напомним, в приказе Министерства обороны были расширены перечни специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).