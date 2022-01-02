17:11, Сегодня

Вопрос с бустерной дозой в Украине спорный: названа причина "Нужно сейчас дать возможность людям"

В Украине вопрос с бустерной дозой от коронавируса решен. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

"По поводу бустерной дозы, насколько я знаю, уже вопрос решен. По крайней мере это касается медицинских работников и групп риска. По общему населению этот вопрос действительно еще спорный, потому что очень низкий охват (относительно вакцинации - прим. ред.) - и групп риска тоже", - сказал он.

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"Нужно сейчас дать возможность тем людям (вакцинироваться - прим. ред,), которые действительно хотят, потому что у нас проблема с антивакцинаторскими движениями в стране, которые, к сожалению, продолжаются. Это касается не только вакцинации от COVID-19, но и вообще всех инфекций. За период COVID-19 мы увидели значительное снижение вакцинации - особенно детского населения - это корь, краснуха, бронхит и т.д.".

Напомним, доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская сказала, что украинцам нецелесообразно массово делать третью прививку от коронавируса до тех пор, пока полностью не вакцинированы так называемые "группы риска".

На вопрос, нужно ли украинцам прививаться третьей дозой вакцины, Голубовская ответила:

"Я думаю, что после того, как у нас будут вакцинированы основные группы риска. Они у нас еще недовакцинированы, потому что поздно спохватились. Вводить бустерную дозу не совсем логично, пока эти группы не защищены. Основная летальность, основное напряжение системы здравоохранения создают именно они. Поэтому их надо защитить в первую очередь".

Ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что в Украине пора делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса.

"Ранее Виктор Ляшко говорил, что с января будет вакцинация бустерной дозой, в то время как 50% населения получают первую дозу. Почему мы ждем - непонятно. Потому что мне кажется, это решение уже принято и некоторые страны уже вакцинируют бустерной дозой. Необходимость в этом есть. Есть категории людей, которые вакцинировались первой и второй дозой более шести месяцев назад, и им уже можно вводить бустерную дозу. Также бустерная доза предлагается людям пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, если они до этого вакцинировались двумя дозами. Необходимость есть, люди, которым ее можно предложить, есть", — сказала она.