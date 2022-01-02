16:06, Сегодня

Общая сумма - 6: нумеролог сказал, что показывают цифры в новом году "Это год действительно возможностей, но..."

В 2022 году играет важную роль цифра 6, заявил в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" нумеролог Владислав Грицай.

"Мы говорим про цифру 6, потому что общая сумма года рождения - 2022, - т.е. общая сумма получается 6. Что такое 6? Это цифра гармонии, семьи, партнерства, любви в целом. Это не только про любовь, когда мы говорим "мужчина-женщина", а любовь к себе, делу, людям. И промежуточные двойки - 3 двойки (2022 - прим. ред.) - это про партнерство, энергию, взаимодействие на всех уровнях. И общая 6-ка (2+0+2+2 = 6 - прим. ред.) - это про гармонию", - сказал он.

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"Поэтому этот год - это год действительно возможностей, но для людей, которые понимают, чего хотят, и вообще умеют себя любить. Если 2021 год учил нас приспосабливаться, обучаться, как вообще приспосабливаться к этому новому миру, то 2022 год будет нас учить уже в этом мире взаимодействовать с другими, проявлять свои таланты, заявлять о себе и соответственно выстраивать отношения", - рассказал Грицай.

По его словам, прошлый год был больше про понимание себя:

"Сейчас мы же учимся, как взаимодействовать. Очень важно заметить, что 2022 год - это такие сферы, как здравоохранение, обучения, семейного направления, т.е. очень многие люди будут создавать сейчас гармоничные семьи".

Также нумеролог отметил, что очень важно наполнять свою жизнь любовью:

"Многие из нас не умеют любить себя, принимать любовь, просить о любви, вообще взаимодействовать. Поэтому как раз для того, чтобы этот год был удачный и успешный, нужно не просто наполнять любовью, но и уметь давать и принимать. Этот год с большим количеством 2-к и итоговая 6-ка про баланс - насколько я умею вкладывать в отношения, общество, близких и умею принимать. Часто люди не получают любовь не потому что им ее не дают, а потому что не умеют ее принимать".

Напомним, экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко заявил, что Украина приближается к досрочным парламентским выборам.

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим сегодня голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.