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Поплавский назвал продукт, дающий энергию и мужскую силу "Оно полезно для мужчин и женщин"

Доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины Михаил Поплавский в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" раскрыл секрет - какой продукт дает энергию и силу.

"Я лично ем 70-100 граммов сала каждый день утром. Я не ем сосисок, колбас – это очень не полезно. А сало дает энергию, мужскую силу. Самое главное – оно полезно для мужчин и женщин", – сказал он.

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"Сало каждый день – только свежее. Не такое засоленное, что аж желтое. А свеженькое взяли – и оно очень полезно. Попробуй – я тебя прошу – и посмотри, какая потенция у тебя будет", – отметил Поплавский.

Ранее Михаил Поплавский рассказал, собирается ли идти в президенты и что самое сложное в работе президента.