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Как контролировать свое здоровье - доктор Комаровский дал советы украинцам В жизни каждого есть огромное количество устранимых факторов риска для здоровья, предупредил доктор

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире программы "Итоги года" на телеканале "Украина 24" посоветовал украинцам проходить медициинское обследование не реже раза в год.

"У каждого семейного врача есть ответ на вопрос, что с вами делать. Другой вопрос в том, что семейным врачам сейчас в принципе не до профилактики... Мы же профилактическую медицину просто как таковую убили. Хотя именно сейчас в жизни каждого человека есть огромное количество устранимых очевидных факторов риска", - сказал он.

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По словам Комаровского, "любой человек раз в год может сделать стандартный клинический анализ крови и мочи и УЗИ с ног до головы, от щитовидки до простаты или до гинекологии".

"Но после 40 лет в любой лаборатории сейчас есть специальные пакеты обследования - для мужчин, для женщин. Обязательно нужна электрокардиограмма. И конечно же, я очень всех прошу, начиная с 40 лет, раз в день измерять себе артериальное давление", - отметил врач.

Комаровский подчеркнул, что советы актуальны и для людей младше 40:

"Говоря "с 40 лет" я начинаю сомневаться, не надо ли раньше, потому что люди сейчас в 30 лет ведут себя как глубочайшие старики... Люди имеют огромное количество стрессовой информации, жрут высококалорийную пищу, мало двигаются, поэтому риски высокого артериального давления начинаются для многих уже лет с 30-35".

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Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" перечислил главные проблемы украинского здравоохранения.

"Мы с вами кормим медсестер и врачей. Мы с вами отдаем свои деньги врачу, вместо того, чтобы дать врачу нормальную зарплату. Вместо того чтобы он отвечал за каждое свое слово, мы подкармливаем, вкладываем кучу денег в ненужные процедуры, в ненужные лекарства, в дебильные методы лечения", - сказал доктор.

Комаровский также рассказал, что украинские врачи зачастую ставят неверные диагнозы пациентам и неправильно лечат людей:

"У нас же классическая тактика - когда у тебя болит, к примеру, голова, приезжает скорая помощь, укололи тебе в задницу "Магнезию". И жопа потом так болит, что ты уже про свою голову забываешь. Все, это называется лечением. При чем, чем сильнее болит задница, тем ой какой доктор хороший. А если тебя укололи, а попа после этого не болит - это что за лечение такое? Говорят, смотрите вот, мне капельницу ставили и вся рука отекла, вот это меня полечили. Вот вы же такого хотите".