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Какой алкоголь пить на Новый год: советы от доктора Комаровского Врач объяснил, что делать, чтобы утром не болела голова

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире программы "Итоги года" на телеканале "Украина 24" дал украинцам несколько простых советов насчет употребления алкоголя на Новый год.

"Первое и главное - алкоголь должен быть качественным. Второе - алкоголя должно быть немного. Третье - если говорить о винах, вина должны быть сухие, чтобы сахар был полностью перебродивший, чтобы там не было продуктов недораспада сахара. Поэтому когда вы хотите сладенького шампанского, то после сладенького шампанского поспать и проснуться утром с больной головой - это самый верный метод... А брют - пойдет", - рассказал Комаровский.

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Доктор посоветовал никогда не забывать о том, что крепкий алкоголь несовместим с морозом.

"Греться можно глинтвейном, но в хорошем глинтвейне 6-7 градусов - это предел", - добавил он.

Врач Евгений Комаровский в эфире телеканала Украина 24 также рассказал, что после новогоднего застолья в больницах значительно возрастает количество пациентов с отравлением.

"Люди 2 января начинают доедать все, что они не доели за 31 декабря-1 января. А у нас никто не понимает, что если вы достали оливье или селедку под шубой из холодильника и поставили на стол, то через 6-8 часов майонез при комнатной температуре... это замечательная среда, чтобы там размножались стафилококк, сальмонелла и так далее", - сказал он.

Ранее диетолог Александр Кущ в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как нужно питаться, чтобы похудеть.

"Самая лучшая добавка - сбалансированное питание, в котором есть все необходимые витамины. Например, витамины группы В, которые регулируют обмен аминокислот, белковый обмен, и в первую очередь - энергетический обмен. Поэтому если у нас не хватает этих витаминов, нам нужно их добавлять. Это безобидные добавки: Омега-3, различные микроэлементы, минералы", - говорит специалист.