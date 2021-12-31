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Можете попасть в больницу! Комаровский предупредил об опасностях новогоднего стола Доктор спрогнозировал наплыв пациентов в инфекционных отделениях

После новогоднего застолья в больницах значительно возрастает количество пациентов с отравлением, поскольку люди начинают доедать остатки оливье и других блюд.

Об этом рассказал в эфире программы "Итоги года" на телеканале "Украина 24" известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, в инфекционных больницах "самые страшные дежурства наступают примерно после 2 января и после 2 мая".

"Люди 2 января начинают доедать все, что они не доели за 31 декабря - 1 января. А у нас никто не понимает, что если вы достали оливье или селедку под шубой из холодильника и поставили на стол, то через 6-8 часов майонез при комнатной температуре... это замечательная среда, чтобы там размножались стафилококк, сальмонелла и так далее. У нас люди что делают - как раз сейчас самое время, за пару часов до Нового года, выставить оливье. А теперь представьте себе, что будет дальше. Сейчас его чуть-чуть поедят. И думаете хозяйки побегут убирать это оливье в холодильник? Нет. После этого они еще будут гулять, потом пойдут запускать фейерверки, потом начнется оргия и так далее. Потом к утру доберутся, поедят оливье, лягут спать, проснутся, пойдут к столу и опять начнут есть оливье. Поэтому все врачи знают, что начиная с вечера второго числа толпы укакавшихся едут в инфекционную больницу", - рассказал Комаровский.

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Ранее диетолог Александр Кущ в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как нужно питаться, чтобы похудеть.

"Самая лучшая добавка - сбалансированное питание, в котором есть все необходимые витамины. Например, витамины группы В, которые регулируют обмен аминокислот, белковый обмен, и в первую очередь - энергетический обмен. Поэтому если у нас не хватает этих витаминов, нам нужно их добавлять. Это безобидные добавки: Омега-3, различные микроэлементы, минералы", - говорит специалист.

В свою очередь врач Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" дал совет насчет употребления витаминов.

"У нас есть такое массовое заблуждение, что доктор знает рецепт волшебного витамина, который вы в себя засунете, и жизнь изменится в лучшую сторону. Всемирная организация здравоохранения утверждает: необходимо предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов. Исключение разве что для витамина D, который, они говорят, вредно получать из солнца, потому что солнце плохо действует на кожу, его можно принимать и внутрь. Полноценное и разнообразное питание – это фактически разнообразие пищевых групп, то есть надо есть что-то мясное, что-то молочное, какой-то овощ, какой-то фрукт, крупу – вот вам и разнообразное питание, и никакие витамины вам не нужны", - объяснил он.