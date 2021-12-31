19:52, Сегодня

Прямой угрозы от России нет: эксперт успокоил украинцев Олег Жданов рассказал, сколько времени понадобится России, чтобы нанести удар

Есть ли основания опасаться нападения России в ближайшее время, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

"Накануне Нового года Россия вернула около 10 тысяч военнослужащих в пункты постоянной дислокации. То есть отвели их с полигонов, где они проводили свои учения. Поэтому на сегодняшний день прямой угрозы от России Украине нет. Я напомню слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины, что мы не наблюдаем формирования ударной группировки на сегодняшний день, и что в полосе 200-250 км вдоль границы, за исключением ОРДЛО, российских войск не наблюдается", — сказал он.

Читайте также: "Кремль живет в своей реальности" — Грищенко о вероятности войны

По словам эксперта, Россия не сможет быстро подготовиться к атаке — на это уйдут месяцы.

"Минимальный срок, чтобы Россия подготовилась к активным боевым действиям, – это 6 месяцев, не меньше. Чтобы подготовить войска, собрать их в кучу, накопить военно-технические средства и боеприпасы, призвать личный состав резерва - это будет 6 месяцев. Мы это все увидим, потому что на сегодняшний день скрыто это сделать невозможно. Главным лозунгом нашей страны должен стать "Хочешь мира — готовься к войне". Нам нужно повернуться лицом к Вооруженным силам, к государственному оборонному заказу. Чем сильнее будут наши вооруженные силы, тем спокойнее мы себя будем чувствовать в своей стране", — сказал он.

Ранее политолог Олег Саакян рассказал, в каком случае Россия решится напасть на Украину.

"То, насколько Россия далеко готова зайти, зависит от того, насколько мы готовы обороняться и насколько мы сильны. В нашем случае очевидно, что Россия больше, у нее больше населения, больше военная мощь. Поэтому наша задача – стать не по зубам России, чтобы цена войны с Украиной, цена оккупации стала для России удручающей и невозможной", — сказал он.