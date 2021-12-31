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"Кремль живет в своей реальности" — Грищенко о вероятности войны Экс-глава МИД прокомментировал требования России к Западу

Запад согласится с рядом требований России, потому что и так не собирался делать то, чего опасаются в Кремле — такое мнение высказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

"Если говорить о наступательном ударном вооружении, имеется в виду вероятность использования ядерного оружия, — однозначно не было никаких проблем для Байдена сказать очевидное, потому что и так никто не собирался это размещать на нашей территории. Вообще сейчас идет какая-то виртуальная фантастическая дискуссия о том, каким образом предотвратить то, что и так в ближайшее время в нынешних условиях никто не собирался делать — ни НАТО нападать на Россию, ни размещать на территории Украины какое-то наступательное вооружение. Но поскольку Россия поднимает именно эти вопросы, почему бы не сказать, что этого никогда не будет? Я вообще считаю, что, почему бы нам еще раз не подтвердить, что Украина не будет нападать на Россию? Мы должны уверить, что этого не случится никогда по многим разным и однозначным причинам", — сказал он.

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Грищенко рассказал, к чему стремится российская власть.

"Дело в том, что российское руководство живет в своей реальности уже давно, которая не совпадает с тем, что остальной мир за пределами России считает тем, что не подлежит обсуждению. Поэтому сама по себе идея, что НАТО может на кого-то напасть, — это дикость. Это оборонный союз, где решение принимается консенсусом, где нельзя вообще себе представить, чтобы кто-то от своей спокойной и комфортной жизни втягивался в авантюру. Но, тем не менее, вся конструкция, что НАТО представляет опасность для РФ, используется как внутриполитическая. Так же и с точки зрения оправдания экспансии России в ближнее зарубежье, скажем так. Экспансия не обязательно должна привести к широкомасштабной войне, но она нацелена на то, чтобы подчинить политическую волю соседних государств, чтобы они просто были все время настороже. Это игра на поднятие ставок, а оно иногда приводит к полному коллапсу. Это как, знаете, игра "на мизере". Можно взять все, а можно серьезно проиграть. Вот Россия решила поиграть в эту опасную игру. Но как минимум на протяжении всех возможных и невозможных праздников в России никто не будет воевать. Празднуем", — сказал он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", — пояснила она.