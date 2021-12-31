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Украина может спастись от войны с Россией: политолог назвал условие Олег Саакян рассказал, при каких обстоятельствах Россия не решится вторгаться в Украину

Россия готова начать войну с Украиной при определенных условиях, рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Олег Саакян.

"Идет запугивание войной, и оно во всей риторике. Оно будет продолжаться. На самом деле риски очень серьезные, и во многом то, насколько Россия далеко готова зайти, зависит от того, насколько мы готовы обороняться и насколько мы сильны. В нашем случае очевидно, что Россия больше, у нее больше населения, больше военная мощь. Поэтому наша задача – стать не по зубам России, чтобы цена войны с Украиной, цена оккупации стала для России удручающей и невозможной, просто смертельной. В таком случае Россия не сможет воспользоваться. Во всех других, если мы дадим слабину, если будет внутренняя дестабилизация или накладывание целого ряда кризисов, или какие-то другие внутренние катаклизмы, Россия этим воспользуется. Вся история России показывает, что для них война не является чем-то экстремальным. Это для нас в Украине, когда мы говорим о войне, это экстремальная ужасная ситуация. Для России война — это инструмент продвижения своих интересов, и она имеет просто цену, а не ценность. Они используют эти войны по необходимости. Поэтому они не погнушаются воевать. Это понимают в мире. Поэтому блеф и шантаж России частично действуют", — сказал он.

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Политолог рассказал, что в этой ситуации делать Украине.

"Для России война — это инструмент, который она готова задействовать, но они пытаются достичь именно геополитических целей. Сейчас, мне кажется, первое — Украине нужно укрепляться и готовиться максимально. Второе — у меня есть предчувствие, что в ближайшие дни или недели появится определенный пас от Европейского Союза, потому что ЕС также недоволен той позицией, в которую его ставит Россия. И тут Украине нужно готовиться, что и как мы можем сделать", — сказал он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", — пояснила она.

Также ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", — говорит он.