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"Хватит копаться в какашках": совет Комаровского властям на 2022 год Доктор Комаровский отметил, что украинский политикум напоминает фантастический фильм

В Украине граждане могут наблюдать за действиями политиков, как за сюжетом фантастического фильма с уклоном психиатрии. Об этом сообщил в программе "Все будет красиво" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

Он рассказал, чему ему пришлось удивляться в 2021 году.

"Вы знаете, меня удивили не политики, меня удивили все те, кто молча смотрят на весь этот спектакль. Когда спектакль пошел не туда. Брали билеты на комедию или на драму, а у нас оказалась какая-то фантастика. Реальная фантастика с уклоном психиатрии. Что мы должны сделать? Как минимум встать и уйти. Более того, хотелось бы, чтобы и деньги свои назад потребовали", — сказал Комаровский.

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Он сообщил, что украинцам нужен некий орган, который сможет защитить их интересы от политического шарлатанства.

"Я хотел бы, чтобы была какая-то политическая защита прав потребителя. Когда потребитель идет покупать условно телевизор, то ему говорят, что этот телевизор такого-то размера, то есть по этому телевизору есть характеристики. Если потребитель покупает товар и он не соответствует характеристикам, то он сдал его назад. А у нас получается, что тебе дали характеристики, ты купил, тебе вручили, ты видишь, что характеристики не совпадают, через полгода уже это понятно, а ты еще должен 4 года ждать, чтобы вернуть это обратно", — сказал доктор.

Комаровский отметил, что в Украине нужна политическая гигиена.

"Вы поставите цель при помощи "клизмы" удалить какие-то очень нехорошие "какашки". А меня больше волнует, чтобы на место этих "какашек" не поступили следующие "какашки". И в этом нам нужны меры профилактики, меры политической гигиены, меры политической эпидемиологии. А оказывается, что у нас эти "политические" доктора выпишут вам рецепт на любую "какашку", лишь бы получить процент с этого рецепта. Главная проблема - мы пытаемся по "какашкам" поставить диагноз … А нам нужна причина", – сказал Комаровский.

В этом же "медицинском" ключе он прокомментировал работу украинской власти, отметив, что украинцы слишком доверчивы.

"Мы были настолько увлечены красотой врача, теми словами, которыми он нам рассказывал про санатории-профилактории, где мы все будем жить… Мы оказались слишком наивными и доверчивыми. Боюсь, что это никуда от нас не делось. Самое печальное для меня то, что наивность и доверчивость медленно, но неуклонно трансформируется в агрессию. И мы здесь все должны четко понимать, что наша агрессия направлена друг на друга, что мы все поставлены в необходимость выбирать между условно "желтыми какашками" и "зелеными какашками". Мы невольно выбираем желтенькие, потому что они нам больше нравятся. Но мы все равно выбираем между "какашками". А надо сделать, чтобы мы выбирали между "какашками" и конфетами", — сказал он.

Комаровский также напомнил, что власть должна соблюдать Конституцию, как врач соблюдает протоколы лечения.

"Врачи должны лечить по протоколу. Если врач начинает лечить как ему захочется, то это не врач. Это колдун и шарлатан. У врача протокол - у политика закон. У политиков на максимальном вверху только один закон. Он называется Конституция. И чем выше ты поднимаешься, тем становятся уже твои возможности в плане нарушения законов. Ты должен жить по Конституции. И на самой верхушке нашего айсберга сидит человек, который ответственен за Конституцию. Если он нарушает Конституцию - это плохо, это нехорошо, это не по протоколу, это политическое шарлатанство", — сказал Комаровский.

Ранее доктор Евгений Комаровский прокомментировал заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о том, что Россия может нанести по Украине ядерный удар.

"Как вы понимаете, я же не являюсь экспертом по заявлению про ядерный удар и т.д. Я просто все время строю коммуникационные параллели - вот как государственная машина не может контактировать, находить общий язык с людьми, когда речь идет о реальной угрозе, о том, что коронавирус... Вот точно также с возможными войнами, выяснениями отношений - коммуникационной стратегии нет и близко. В конце концов, если каждый божий день из всех утюгов нам рассказывают... Кто-то говорит, что война будет, кто-то - не будет", - сказал он.