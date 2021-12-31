23:54, Вчера

Новогодние подарки от Гордона и Голованова: досталось Порошенко, Путину и Моргенштерну Свои подарки "получили" Порошенко, Путин и Моргенштерн

Журналист Дмитрий Гордон и телеведущий Василий Голованов в образе Деда Мороза и снеговика в эфире телеканала "Украина 24" выбрали новогодние подарки для политиков и звезд. Они доставали подарки из мешка и рассуждали, кто должен их получить.

Сковорода

Гордон: Если слабый человек идет по темной улице, и кулаками не привык работать, можно брать с собой сковородку для того, чтобы "заглушить" противника.

Голованов: Мне кажется, этот подарок хорошо подойдет Давиду Арахамии, который не очень хорошо выучил цитаты великого Сковороды. Пусть тренируется на этой.

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Фильм "Шпион, выйди вон"

Голованов: Это классика мирового кинематографа. Я бы подарил это кому-нибудь в Офисе президента, или какому-нибудь немолодому альфа-самцу.

Гордон: Лучше в Офис президента отправить. Там шпионов хватает, насколько мы понимаем.

Голованов: Поэтому все пусть выходят вон. Если вы шпион, подходите под елочку в Офисе президента и забираете свой подарочек. Если так получится, что вас будет больше, чем один, значит вы вскрылись.

Книга Леонида Кучмы "Украина - не Россия"

Голованов: Дмитрий Ильич, мне кажется, это нашей власти надо напомнить, что Украина - не Россия.

Гордон: А я бы Путину это передал, чтобы он понимал, что Украина - не Россия. "Дяде Вове от дяди Лени". Шпионам в Офисе президента мы передадим, а они напрямую передадут Путину.

Тетрадь "Сборник умных мыслей" с портретом Николая Тищенко

Голованов: Почитайте что-нибудь из Николая.

Гордон: А тут нет ничего.

Голованов: Значит, и мыслей нет.

Гордон: С таким телосложением умные мысли только вредят.

Наручники

Голованов: Кто у нас отвечает за пенитенциарную службу? Ваш любимый министр Малюська. В платных тюрьмах платные услуги.

Гордон: Дай бог, чтобы они нам с вами не пригодились, уважаемый Василий Владимирович.

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Конфеты "Гордон в шоколаде"

Гордон: Это, Василий Владимирович, большая просьба передать Петру Алексеевичу Порошенко. Он любит сладкое.

Футболка с портретами боксера Мохаммеда Али и певицы Шер и надписью "Али Шер"

Гордон: Я бы подарил это Моргенштерну... Потому, что он Алишер.

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Сам Дмитрий Гордон получил в подарок "Периодическую таблицу элементов Гордона".