Новогодние подарки от Гордона и Голованова: досталось Порошенко, Путину и Моргенштерну
Свои подарки "получили" Порошенко, Путин и Моргенштерн
Журналист Дмитрий Гордон и телеведущий Василий Голованов в образе Деда Мороза и снеговика в эфире телеканала "Украина 24" выбрали новогодние подарки для политиков и звезд. Они доставали подарки из мешка и рассуждали, кто должен их получить.
Сковорода
Гордон: Если слабый человек идет по темной улице, и кулаками не привык работать, можно брать с собой сковородку для того, чтобы "заглушить" противника.
Голованов: Мне кажется, этот подарок хорошо подойдет Давиду Арахамии, который не очень хорошо выучил цитаты великого Сковороды. Пусть тренируется на этой.
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Фильм "Шпион, выйди вон"
Голованов: Это классика мирового кинематографа. Я бы подарил это кому-нибудь в Офисе президента, или какому-нибудь немолодому альфа-самцу.
Гордон: Лучше в Офис президента отправить. Там шпионов хватает, насколько мы понимаем.
Голованов: Поэтому все пусть выходят вон. Если вы шпион, подходите под елочку в Офисе президента и забираете свой подарочек. Если так получится, что вас будет больше, чем один, значит вы вскрылись.
Книга Леонида Кучмы "Украина - не Россия"
Голованов: Дмитрий Ильич, мне кажется, это нашей власти надо напомнить, что Украина - не Россия.
Гордон: А я бы Путину это передал, чтобы он понимал, что Украина - не Россия. "Дяде Вове от дяди Лени". Шпионам в Офисе президента мы передадим, а они напрямую передадут Путину.
Тетрадь "Сборник умных мыслей" с портретом Николая Тищенко
Голованов: Почитайте что-нибудь из Николая.
Гордон: А тут нет ничего.
Голованов: Значит, и мыслей нет.
Гордон: С таким телосложением умные мысли только вредят.
Наручники
Голованов: Кто у нас отвечает за пенитенциарную службу? Ваш любимый министр Малюська. В платных тюрьмах платные услуги.
Гордон: Дай бог, чтобы они нам с вами не пригодились, уважаемый Василий Владимирович.
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Конфеты "Гордон в шоколаде"
Гордон: Это, Василий Владимирович, большая просьба передать Петру Алексеевичу Порошенко. Он любит сладкое.
Футболка с портретами боксера Мохаммеда Али и певицы Шер и надписью "Али Шер"
Гордон: Я бы подарил это Моргенштерну... Потому, что он Алишер.
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Сам Дмитрий Гордон получил в подарок "Периодическую таблицу элементов Гордона".