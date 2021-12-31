21:57, Вчера

Зашквары в прямом эфире: ведущие "Украина 24" рассказали о скандалах на шоу "Есть что вспомнить, нечего детям рассказать"

Ведущие телеканала "Украина 24" в канун Нового года рассказали о скандальных ситуациях, которые в течение года происходили в эфире.

В частности, Василий Голованов на вопрос о "самом зашкварном зашкваре" ответил:

"Это большая часть нашей жизни, я пропускаю эти эфиры сквозь себя. Наверное, одна из историй, которую можно считать зашкварной, или такой, которая не должна была случиться, это когда я пригласил на эфир... И здесь барабанная дробь... Вы знаете, что в жизни не очень любят друг друга Илья Кива и Андрей Белецкий. В жизни у них неоднократно возникали споры. У меня возникла отличная идея пригласить их на одну площадку - "Ток-шоу №1". Буквально через 40 минут должно начаться ток-шоу, под павильоном собирается более сотни здоровых спортивных ребят, которые вряд ли будут соревноваться друг с другом в футбол или другие виды спорта. Я вам скажу, что эфир был почти сорван. Мы долго искали "чьих будете", что это за спортсмены".

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Ведущий отметил, что один из участников дискуссии на эфир не приехал, включившись с помощью видеосвязи.

"Но осадок остался неприятный, поэтому хочется верить, что таких историй в новом году больше не будет", - добавил он.

В свою очередь Наташа Влащенко, вспоминая этот инцидент, отметила:

"Я, кстати, помню этот эфир, все ждала, когда же появится Илья, а он так и не появился. Я вспомнила известную шутку – "свидание прошло прекрасно, она так и не пришла".

Комментируя скандальные эпизоды в эфире, Влащенко рассказала:

"У нас было – стойки разбивали, подскакивали друг к другу. Все помнят "баттл" Мураева и Юрия Бутусова, когда они один за другим ходили по студии. Многое было – есть что вспомнить, нечего детям рассказать".

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Напомним, этой осенью канал "Украина 24" превзошел собственный рекорд телепросмотра. Так, в ноябре "Украина 24" получил долю 2,52%, что на 68% больше, чем у ближайшего конкурента среди новостных каналов (за 18+ вся Украина). 11 млн 315 тыс. украинцев посмотрели информационно-аналитический канал в ноябре (охват за 4+).

"Народ против" с Наташей Влащенко также остается безоговорочным лидером информационного вещания. В частности, 4 ноября зрители телеканала "Украина 24" смотрели эксклюзивное интервью Арсена Авакова, где он откровенно рассказал о своей отставке. Программа получила долю 4,29% (аудитория 18+ вся Украина).