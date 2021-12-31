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В Украине потеплело: прогноз погоды на 31 декабря Синоптики сообщили, где сегодня в Украине будет теплее всего, а где днем сохранятся морозы

Вместо снега и мороза - дожди и потепление. Такую погоду в Украине прогнозируют синоптики в новогоднюю ночь и ближайшие дни, сообщается в сюжете "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Согласно метеорологическому прогнозу, в Украине 31 декабря температура будет колебаться от 1 до 6 градусов выше нуля. Теплее всего будет в западных регионах. Здесь температура поднимется до +9 градусов.

На востоке Украины ожидаются легкие морозы до 2 градусов. В северной части Украины столбики термометров поднимутся до 2 градусов выше нуля, а на юге воздух прогреется до + 3 градусов.

В столице температура воздуха сегодня будет около 3 градусов тепла. Синоптики также прогнозируют сырую погоду с возможными дождевыми осадками.

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Ранее сообщалось, что по данным Укргидрометцентра, в среднем зимой температура будет на 1,5 градуса выше нормы. В январе вообще будет на 3 градуса теплее обычного. Однако морозы до -10 градусов и снег все-таки будут. Так, народный синоптик Леонид Горбань еще летом спрогнозировал, что этой зимой украинцев, наоборот, ждут лютые морозы и вьюги.