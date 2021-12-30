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"Омикрон" и "Дельта": эпидемиолог объяснила разницу между штаммами "Никакого улучшения я не вижу"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" более заразен, чем "Дельта". Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.

"Это высококонтагиозный генетический вариант - даже больше чем "Дельта". Здесь очень короткий инкубационный период - в среднем 3 дня. Также важно, что при такой контагиозности за короткое время очень большое количество зараженных лиц", - сказала она.

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"Представим себе, что за неделю сразу появится такое количество больных, которое раньше формировалось за два месяца. Это будет страшный удар для системы здравоохранения. Хотя в более легкой форме 40% примерно вообще бессимптомны, достаточно сложно выдержать такое количество больных. Поэтому все возвращаются к маскам, ограничительным мерам посещения определенных мест. В этом смысле никакого улучшения я не вижу", - рассказала эпидемиолог.

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, каким категориям украинцев нужно делать дополнительную прививку от коронавируса.

"Во-первых, есть два варианта третьей дозы. Первая — дополнительная, о которой сейчас идет речь, и она показана людям, которые имеют недостаточно сильную иммунную систему и могут не отвечать или недостаточно отвечать на первые две дозы. А есть понятие бустерной дозы. Она будет вводиться позже всем остальным людям, у которых нет таких состояний, о которых я сказала.

Врачи не будут специально предлагать предварительно сделать анализ на антитела, но каждый человек может по желанию сделать. Или врач скажет, а человек сам будет решать - провести исследование или просто сделать третью прививку", — объяснила она.