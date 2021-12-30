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Погода в Украине: чего ожидать на Новый год Скользко на дорогах Запорожья, Мариуполя и Николаева

Более 130 пациентов обратились с травмами в больницы Львова из-за сильной гололедицы. 27 госпитализировали. Это только за последние сутки, отмечается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Скользко и на дорогах Запорожья, Мариуполя и Николаева – все из-за ледяных дождей при плюсовой температуре днем и сильного минуса ночью.

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В целом по Украине в ближайшие дни потеплеет – днем от -3 до -1. Ночью пока будет крепко морозить - до -13.

А вот Новый год будем праздновать при +5.

Ранее сообщалось, что в последний месяц зимы в Украине прогнозируются сильные морозы. По данным Укргидрометцентра, в среднем зимой температура будет на 1,5 градуса выше нормы. В январе вообще будет на 3 градуса теплее обычного. Однако морозы до -10 градусов и снег все-таки будут.