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Когда в Киеве завоют сирены: в КГГА сообщили новые данные В столице проверят систему оповещения на случай ЧП

В Киеве проверку сирен системы оповещения будут проводить после рождественских праздников, население известят заранее.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

"Такую задачу мы получили от руководства города - провести полную проверку системы оповещения нашего города. О времени проведения мы будем сообщать заранее, где-то примерно за 10 дней мы начнем проводить информационную политику по городу о том, что мы будем испытывать систему оповещения для того, чтобы эта информация дошла до каждого из жителей нашего города", – сообщил чиновник.

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По его словам, точная дата еще не определена.

"Проверить систему оповещения - это комплексные мероприятия, связанные с включением сирены, с подачей сообщения по FM-каналам радио или телевидению, и отработка по объектам критической инфраструктуры силовыми подразделениями в выполнении их задач. Поэтому мы хотели провести проверку системы в комплексе вместе с силовыми структурами", – пояснил Ткачук.

Представитель КГГА рассказал, что в столице еженедельно проводится проверка системы оповещения, "но мы должны включить эту сирену, никто из нас такое не слышал, и мы должны понимать, что нужно делать".

На вопрос о возможной дате проверки системы оповещения, чиновник ответил:

"Под Новый год мы этого делать не будем. Мы это будем делать, скорее всего, после праздников. После рождественских праздников мы предупредим население нашего города заранее, когда мы будем знать дату проведения учений".

Напомним, проверку сирен в Киеве ранее анонсировал заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий Андрей Крищенко.

Он рассказал изданию "Бабель", что в городе начнут информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда услышат сирены.

Также в городе будут проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать. По его словам, эти системы оповещения власти Киева тестируют постоянно, но без звука.

Кроме того, в городе проверяют бомбоубежища.