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На Прикарпатье произошел пожар в реанимации из-за зажженной свечи, есть жертвы: подробности В Ивано-Франковской области вечером во вторник вспыхнул пожар в одной из больниц, сильно пострадали медсестра и санитарка

Во вторник, 28 декабря, в реанимационном отделении больницы в Косово начался пожар, который унес жизни нескольких человек. Кроме того, в пожаре серьезно пострадал медперсонал. Об этом говорится в сюжете "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Как выяснилось, пожар произошел около 21:30. Пламя за считанные минуты охватило все отделение, расположенное на первом этаже больничного здания. Когда в отделении начался пожар, там находились семеро больных. Кого-то успели эвакуировать еще до приезда спасателей, еще трех человек выносили пожарные.

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Предварительно была названа причина пожара. Как оказалось, в отделении зажгли свечу из-за смерти одного из пациентов.

"Я не могу сказать, что это сделал медицинский персонал, но есть такая ситуация, что когда умирает человек, сразу зажигают в больнице свечу. Это не секрет, это у нас происходит во всех окрестных больницах", — рассказал начальник штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир Зузяк.

Отмечается, что когда пожар потушили, в отделении обнаружили три тела. Одна женщина умерла уже в коридоре после того, как ее эвакуировали. Всего зафиксировано в больнице 4 смерти. Три человека скончались из-за пожара, еще одно тело, которое нашли спасатели, принадлежало мужчине, скончавшегося от коронавируса.

Пострадавшие, среди которых были и медработники, были направлены в ожоговое отделение больницы в Ивано-Франковске. Больше всего пострадала санитарка. У женщины ожоги заняли 90% всего тела. По словам Дмитрия Микитюка, директора Косовской районной больницы, ее перевозить никуда нельзя, поскольку она находится в критическом состоянии. Также он сообщил, что в пожаре сильно пострадала медсестра. У нее 60% ожогов тела.

"Планируют перевести в Киев медсестричку. У нее 60% ожогов. К сожалению, санитарка более тяжелая, у нее критическое состояние, она не подлежит транспортировке", — сказал Дмитрий Микитюк.

Корреспондентка телеканала "Украина 24" сообщила, что в больнице чувствуется запах гари. Пламя разрушило систему воды и отопления. Коммуникации пока не восстановлены. В пострадавшем здании находятся родильное отделение и хирургическое, также там располагалась травматология. Людей перевели из обгоревшего здания в другие корпуса.

Сейчас на месте пожара работает экспертная комиссия. В ГСЧС предупредили, чтобы в больницах запретили зажигать свечи в отделениях, где находятся кислородные установки, а также анонсировали проверки противопожарной безопасности. Сообщается, что завтра в Косово будет день траура по погибшим.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в результате пожара в одном из гостиничных комплексов погибла молодая женщина. Также стало известно, что пострадали два человека. Пожар произошел на крыше. Люди травмировались при падении на землю, когда они выпрыгивали из окна здания, спасаясь от пожара. Двух пострадавших отправили в реанимацию.

Также сообщалось о трагическом пожаре, который произошел в столичной многоэтажке в Академгородке. Пожар вспыхнул на 8 этаже 9-этажки в четырехкомнатной квартире, где находились два пожилых человека — мужчина и женщина. Когда на место происшествия приехали спасатели, они срезали двери и начали гасить пожар, а также вынесли жителей квартиры к подъезду, но они, к сожалению, погибли. На тушение пожара потребовалось около часа, площадь возгорания составила 10 кв.м., предварительно пожар произошел из-за короткого замыкания.