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США помогут Украине укрепить границу с Россией: озвучены подробности Помощь будет предоставлена в 2022-23 годах в рамках двух проектов

США помогут Государственной пограничной службе Украины в вопросе охраны границ с Россией и Беларусью. Для этого будет выделено почти 25 млн долларов.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба в сотрудничестве с посольством США, разными программами, разными отделами договорились о дальнейшей поддержке Государственной пограничной службы. Как результат - есть уже два проекта, которые зарегистрированы в соответствии с требованиями правительства Украины. Они стартуют в январе следующего года. Один из проектов - на 20 млн долларов США, другой - на 4,5 млн долларов. Это усиление возможностей наших подразделений, особенно на границах с Россией и Беларусью. Это не средства, которые будут выделяться Государственной пограничной службе. Это, собственно, те потребности, которые мы проговорили с нашими партнерами, и они будут реализованы уже в ближайшее, надеюсь, время. Один из проектов рассчитан в течение следующего года, а другой проект на 4,5 млн долларов рассчитан до середины 2023 года", - сообщил спикер Госпогранслужбы.

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Как отметил Демченко, украинская и американская стороны "заинтересованы в том, чтобы помощь, предусмотренная для этих проектов, поступила в пограничные подразделения и усилила возможности пограничников на этих направлениях как можно скорее".

Также он добавил, что Государственная пограничная служба ужесточит меры безопасности на все новогодние праздники, в том числе на границе с Россией и Беларусью.

Напомним, Украина после начала российско-украинской войны в 2014 году начала реализацию проекта "Стена".

Проект, инициатором которого выступил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, предусматривает инженерно-техническое обустройство границы, в частности рокадные пути, заграждения, рвы, систему видеонаблюдения, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы контрабандистами, диверсионными группами. Общая длина ограждений должна составить более 2 тыс. км.

Завершение строительства "Стены" запланировано на 2025 год.

По аналогичному проекту начали строить свои стены на границе с РФ страны Балтии и Польша.