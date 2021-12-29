12:09, Сегодня

Заявление Шойгу о химатаке вызывает тревогу - в ТКГ о новой конфронтации на Донбассе Россия может задействовать информповоды, как повод для боевых действий на Донбассе, сказал Гармаш

На Донбассе могут усилиться конфронтации из-за информационных вбросов, которые поступают из России. Об этом сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

Гармаш прокомментировал заявление российского вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева о том, что в России есть статья в Конституции, позволяющая совершать военные действия на территории других государств. В заявлении российский чиновник упомянул Грузию, в которую Россия вторглась в 2008 году.

"Даже заявление Косачева начинается с того, что Россия никогда не нападала, а заканчивается нападением России на Грузию в 2008 году. Это все часть информационной операции, которой нас пытаются заставить поверить в то, что мы слабые. Принудить нас к выполнению условий России, которые для нас являются равными потере суверенитета. Поэтому такие заявления нужно воспринимать серьезно", — сказал Гармаш.

Читайте также: На Минских соглашениях поставлен крест - политолог о переговорах Путина и Байдена

Он также отметил, что "паспортизация" не является главным элементом в российской агрессии. Сергей Гармаш подчеркнул, что сегодня Украине могут помочь западные партнеры, которые должны ввести санкции в отношении РФ до очередного витка ее агрессии.

"России для того, чтобы напасть, не нужно (выдать – ред. ) 600 тысяч паспортов. Мы помним, что в 2014 году она сделала без этого то, что хотела (вторжение в Крым и на Донбасс - ред.). Это очередной повод. Бить тревогу в ТКГ, поверьте моему опыту, это ни к чему не приведет. Просто здесь нужны какие-то более действенные методы в виде санкций. Все-таки здесь, я считаю, нам нужно работать с нашими западными партнерами, чтобы они вводили санкции не после того, как Россия нападет, а до того. То есть сейчас, когда она (Россия - ред.) демонстрирует свое желание напасть, и давит не на нас даже, она давит на наших западных партнеров. Это уже геополитика, которая не всегда от нас зависит", — сказал он.

Кроме того, Сергей Гармаш напомнил о техногенной инфраструктуре, которая есть на Донбассе. По его словам, в этом регионе могут создать "грязную" бомбу. Журналист также напомнил о заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором он сообщил о нахождении в Украине американских военных наемников, которые якобы планируют на Донбассе устроить химическую атаку.

"Действительно очень легко сделать такую беду на Донбассе. Донбасс переполнен объектами техногенно опасными. В том числе и ядерные объекты там есть, которые могут использоваться для создания той же "грязной" бомбы. Поэтому угроза есть такая. У меня вызывает тревогу такие заявления Шойгу. Хотя мне кажется, они (заявления Шойгу - ред.) больше направлены на то, чтобы заставить нас и США оправдываться и реагировать на бессмысленные заявления. Я думаю, что грядет серьезная конфронтация на Донбассе. Возможно, как повод для начала активных боевых действий могут быть использованы такие информационные поводы, вроде химической атаки или чего-то похожего", — сказал он.

Напомним, в российских СМИ 28 декабря процитировали вице-спикера Совета Федерации Константин Косачев, который заявил, что Россия может оперативно использовать вооруженные силы для защиты своих граждан за рубежом при нападении на них.

"Никоим образом, не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того, как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать вооруженные силы РФ за рубежом", — сказал Косачев.

Ранее в российских СМИ появилось сообщение о том, что министр обороны РФ Шойгу заявил о присутствии на Востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных кампаний. Они, по данным Шойгу, привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

"Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента", — цитирует Шойгу российское издание "РБК".

Кроме того, Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что имплементация в украинское законодательство формулы Штайнмайера не несет "ничего страшного".

"Действительно, Украина подписала обязательство имплементировать формулу Штайнмайера, утвержден ее текст. Российская сторона блокирует обсуждение и возможность внесения в законопроект об особенностях самоуправления в отдельных районах этой формулы. Я не вижу в ней ничего страшного. Она фиксирует лишний раз, что выборы на оккупированной территории должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, с законодательством Украины... И главное - эта формула еще раз фиксирует, что выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ требуют контроля государством территории, на которой это государство проводит выборы. Поэтому мне кажется, что эта формула - немного раздутая тема", — рассказал Гармаш.