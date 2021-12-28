18:08, Сегодня

У России есть план нападения: к чему готовиться Украине Иван Варченко рассказал о подготовке к вторжению в России

У России уже давно есть готовый план нападения на Украину, рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам государственной безопасности Иван Варченко.

"В недрах российского Генштаба, у Валерия Герасимова, у Сергея Шойгу, у министра обороны и главы Генштаба, всегда есть и был сценарий масштабного вторжения в Украину. Он может иметь разные детали. Но всегда этот сценарий есть. Они выбрали такую политику, и в 2007 году они сказали об этом на весь мир: "Мы будем держать напряжение в мире". И в 2008-м они сказали, что они нападут на Украину, а именно Крым и Донбасс, и они говорили, что нападут на Грузию, а именно Южную Осетию и Абхазию. Это сказал Путин открыто во время заседания Совета Россия-НАТО. Об этом услышали аналитики в мире. Этого не услышали украинские и грузинские аналитики, для которых неожиданностью стала и агрессия в 2008-м в Грузии, и агрессия в 2014-м в Украине", — сказал он.

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Эксперт рассказал, к чему нужно готовиться Украине.

"Украина должна двигаться в сторону уверенного покоя, когда нужно постоянно готовиться. Мы должны быть готовы к угрозе в любой момент, мы делаем все, чтобы быть сильными перед этими угрозами, и понимаем, что сделаем все, чтобы Россия понесла тяжелейшие потери, если отважится на масштабную агрессию. Война идет восемь лет. Россия вполне рассматривает вариант после Нового года зайти в Украину. Для того она и готовит свои войска. Путин не сказал на пресс-конференции, что не нападет на Украину. Более того, после нее он ответил журналисту: "Да, мы рассматриваем военный вариант решения украинского вопроса", — сказал Варченко.

Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала, решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.