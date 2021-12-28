17:20, Сегодня

К чему приведет призыв женщин в армию — прогноз эксперта Александра Решмедилова рассказала о последствиях возможного призыва женщин

Возможный призыв женщин в армию может стать причиной множества проблем, рассказала в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Александра Решмедилова.

"Первое — депопуляция. У нас сейчас женщины не хотят рожать. Молодые пары не решаются даже на первого ребенка, не говоря уже о втором-третьем. Мы видели тенденцию в 2000-х, когда много семей имели по два, по три ребенка. Эта тенденция изменилась. Второй момент. Этот год является пиковым по отъезду за границу на заработки. А это означает, что будут выезжать не только мужчины, а будут ездить парами. Будут волноваться и за сыновей, и за дочек, и молодое поколение будет массово выезжать", — сказала она.

Читайте также: "Зеленский не с того начал": Гордон о воинском учете для женщин

Эксперт подчеркнула, что украинцев в пределах страны остается все меньше.

"Кроме того, у нас идет серьезное уменьшение численности украинцев, нас, по данным Службы статистики, около 40 миллионов. Помним еще про 52 миллиона, а ООН видит, что такая тенденция может привести к 35 млн украинцев. Это означает, что ни о каких 65 млн украинцев, об их возвращении сюда отовсюду, о котором говорил Зеленский... не произойдет. На фоне этой тенденции все, кто потенциально мог вернуться, подумают, делать ли это. Те, кто живут в Украине, задумаются — оставаться ли тут. Ведь власть сейчас с такой инициативой выступила, потом еще что-то придумает. Тревожные настроения никуда не денутся", — сказала она.

Напомним, в приказе Министерства обороны были расширены перечни специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).