17:10, Сегодня

Воинский учет для женщин: эксперт назвал плюсы и минусы Служить в армии – право каждой женщины, отметил Иван Варченко

Взятие женщин на воинский учет является важным решением для обороноспособности Украины, но оно "подано в бездарной форме".

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал эксперт по вопросам государственной безопасности Иван Варченко, оценивая соответствующую инициативу Минобороны.

"Должны ли женщины служить в армии? Ответ очевиден - женщины служат в армии, у нас десятки тысяч женщин, которые на сегодняшний день служат в армии, гордо несут звание военнослужащего, с гордостью за то, что они защищают Родину, говорят с обществом, с своими мужчинами, детьми", – подчеркнул эксперт.

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В то же время, Варченко раскритиковал действия украинской власти:

"Теперь относительно формы, в которой это подано - подано в бездарной форме. Возможно, умели готовить, и не умели подать. Вид имеет такой, что "все пропало", и давайте теперь еще инициативу подадим предновогоднюю, запишем всех женщин отдельных специальностей".

Он добавил, что "страны, которые находятся в трудных ситуациях, менее трудных ситуациях, но привлекают женщин в военную службу и учат военному искусству".

"Для мужчины это обязанность, для женщины право. Я думаю, абсолютное большинство женщин скажет - если у нас не будет достаточно мужчин, которые способны спасти человеку жизнь в случае ранения, которые способны работать в тылу, обеспечивая фронт, то эти люди пойдут и будут помогать стране", – сказал Варченко.

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Напомним, приказом Министерства обороны были расширены перечни специальностей и профессий женщин, подлежащих постановке на воинский учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Экс-народный депутат Украины, участник АТО на Донбассе Андрей Тетерук в эфире телеканала "Украина 24" позитивно оценил идею власти. По его словам, чем больше граждан Украины будет проходить соответствующую подготовку, будет готовыми защищать страну - тем лучше.

"Для каждой женщины, действительно, есть много гражданских специальностей в военных подразделениях, где нужно вести соответствующий учет. При необходимости они будут это делать. Никто не отправит неподготовленных людей в атаку", – сказал он.