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"Украина 24" запускает общий проект с "Детектор медиа" для поиска фейков и нарративов в эфире Проект нацелен на поиск фейковых новостей и нарушений стандартов вещания

"Медиа Группа Украина" уверена, что гражданское общество заинтересовано в защите института свободы слова и независимых медиа в Украине. Мы считаем необходимым запустить ряд совместных проектов для объединения усилий профессиональных журналистов и общественных активистов. Усилий, направленных на достижение общей цели, – развитие сильной, суверенной и независимой Украины.

Одним из первых таких проектов станет наше сотрудничество с независимой общественной организацией "Детектор медиа", к которой мы обратились с просьбой проводить на регулярной основе независимый мониторинг контента канала-лидера рынка "Украина 24", входящего в "Медиа Группу Украина", а также основных украинских информационных телеканалов, как уже транслируемых, так и новых. В настоящее время стороны находятся в процессе финализации условий сотрудничества.

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Главный предмет мониторинга – поиск в эфире пророссийских/антизападных нарративов, фейковых новостей и сообщений без их опровержения модераторами ток-шоу, нарушений основных стандартов информационного вещания, касающихся внешней и внутренней политики, войны с Россией, оккупированных территорий. "Медиа Группа Украина" никоим образом не будет вмешиваться в процесс мониторинга, его результаты будут открыто публиковаться без согласования или возможности для заказчика предварительно ознакомиться с ними.

"Медиа Группа Украина" убеждена, что помощь и рекомендации экспертов независимой общественной организации "Детектор медиа" помогут профессиональным журналистам обеспечивать высокое качество собственного контента в интересах украинских зрителей. Журналисты сегодня не только защищают Украину на передовой информационной войны с российской дезинформацией, но делают это на фоне внутренних политических конфликтов, поэтому мы призываем всех участников рынка к единству и диалогу.