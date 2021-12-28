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Прогноз погоды в Украине: готовимся к вьюгам и морозам В Киеве ближайшие 2 дня без осадков

Холоднее всего в ближайшие дни будет на востоке Украины - там прогнозируют -16 градусов. Об этом стало известно в эфире программы "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24".

На юге погода добавит головной боли водителям - обещают снег, дождь и гололед. В Закарпатье тоже снег и до 7 градусов мороза.

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В Киеве ближайшие 2 дня без осадков, но температурные отметки здесь до -12 градусов ночью, днем ​​– до -6.

Также спасатели предупреждают о высоком риске схода лавин в Карпатах - там объявили 4-й уровень опасности из 5-и. Также они упорно просят воздержаться от походов в горы.

Ранее сообщалось, что в последний месяц зимы в Украине прогнозируются сильные морозы. По данным Укргидрометцентра, в среднем зимой температура будет на 1,5 градуса выше нормы. В январе вообще будет на 3 градуса теплее обычного. Однако морозы до -10 градусов и снег все-таки будут.