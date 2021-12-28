Пискун рассказал, как искал труп в новогоднюю ночь
"Я стоял – и нельзя было уйти"
Экс-генпрокурор Святослав Пискун в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" рассказал историю о том, как раскрыл убийство в новогоднюю ночь.
"Я работал в Ирпене – там было до 90 убийств в год. Это очень много. Почему? Там была курортная "зеленая" зона – из Киева все ездили туда бухать. Это все заканчивалось "поножовщиной", кого-то убивали, и мы постоянно находили трупы.
У меня было одно нераскрытое убийство прошлых лет. Как выяснилось, зять убил свою тещу за то, что она пропивала имущество, тратила деньги... И он организовал, что вроде бы... она работала проводницей в поезде Москва-Владивосток... И типа она села, забрала вещи и уехала в командировку.
И он ее убил, привязал к велосипеду – как потом выяснилось – и похоронил под какой-нибудь березой… 5 лет ее не было. И дочь ходила, говорила – где мама? А он первым приходил: "Где моя теща?"... Я им говорю: "Хорошо, сейчас займусь", - рассказал он.
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"Начал я разбираться. Переоделся в форму милиционера, сказал в Буче, что я - новый участковый, пошел в один дом, пошел по соседям... и говорю: "Вот ваша соседка пропала 5 лет назад, где она делась?". Говорят: "Да где делась, Вовка ее, видимо, убил". Я говорю: "Как это?". Говорят: "Да они постоянно дрались, ссорились"... Я так и сел.
Я этого Вову в камеру. 3 дня я с ним "поработал" – очень вежливо, я никогда никого не обидел. И он мне рассказал, что ее похоронил. Я говорю: "Поезжай, покажи". А уже Новый год, все", – сказал Пискун.
По словам экс-генпрокурора, он этого никогда не забудет:
"Деревья выросли, уже не тот лес, уже не те деревья, он найти не может. Мы притащили экскаватор и начали уже рыть им и искать. Притянули второй экскаватор и начали разрывать. Я никогда не забуду... У меня были осенние туфли. Я уже в жизни так не замерзал... Шинель была прокурорская, но черные туфли были осенние... И я помню, как встал в ту грязь, а мороз!.. Я после этого заболел воспалением легких.
Но я стоял - и нельзя было уйти, потому что как выкопают, то нет следователя, то надо снова понятых, снова следователя, снова его вести из тюрьмы. Это проблема.
Мы ее достали в 23:20. Выкопали эту "куклу" - как мы ее назвали - замотанную и отпраздновали Новый год... Пока осмотрели, пока судмедэксперт, пока понятые, пока описали, в чем одета. И что вы думаете – я прямо там на капоте с сотрудниками розыска отпраздновал Новый год".