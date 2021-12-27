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Украину ожидает непогода: где пройдут дожди со снегом В Украине ожидаются морозы и метели

Украинские спасатели предупреждают о высоком риске схождения лавин в Карпатах. Там объявили четвертый уровень опасности из пяти и настойчиво просят воздержаться от походов в горы, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Метели и сильные морозы ждут 28 декабря всю Украину. В восточных областях прогнозируют до -16 градусов. Вьюги были там и в эти выходные, местами насыпало по колено снега.

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На юге погода усложнит жизнь водителям — там прогнозируют снег с дождем и гололед. На Закарпатье также ожидается снег и до 7 градусов мороза.

В Киеве в начале недели без осадков, температура ночью до -12, днем теплее, до -6 градусов.

Ранее сообщалось, что в последний месяц зимы в Украине прогнозируются сильные морозы. По данным Укргидрометцентра, в среднем зимой температура будет на 1,5 градуса выше нормы. В январе вообще будет на 3 градуса теплее обычного. Однако морозы до -10 градусов и снег все-таки будут.