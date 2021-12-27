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"Встретились два одиночества": Бацман рассказала о разговоре Жванецкого и Зеленского Алеся Бацман и Дмитрий Гордон поделились воспоминаниями о знаменитом сатирике

О своей дружбе с сатириком Михаилом Жванецким рассказали в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман.

Алеся Бацман: В отличие от Шекспира, он точно писал все сам. И только в Одессе, как-то у него так получалось, до последнего, что все программы новые он писал в Одессе. В Москве не писал.

Дмитрий Гордон: Он был абсолютный человек Украины, Одессы. Он стал при жизни символом Одессы. Он великий, он гений. Я ему говорил всегда: "Михаил Михайлович, вы гений". Он мне говорил: "Повтори еще раз". Он всегда интересовался жизнью Украины. Он с таким воодушевлением воспринял то, что Владимир Зеленский пошел в президенты. Вот сидит перед нами человек, который связал Жванецкого и Зеленского.

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Алеся Бацман: Был один из концертов Михаила Михайловича здесь, в Киеве, перед вторым туром. Мы как обычно после концерта проводили с ним время, и вот обсуждали Зеленского, и он что-то начал о нем говорить, и говорит, что хотел бы ему об этом сказать. Мы набираем Зеленского, и даже кто-то сфотографировал... Мы включили громкую связь. Как они шутили! Тут, конечно, встретились два одиночества. Разговор не записали, нельзя, это был частный разговор. Но это было очень классно.

Ранее Гордон рассказал о двух вещах в своей жизни, на которые повлиял российский певец Александр Розенбаум.

"Александр Яковлевич — человек, которого я люблю, я вырос на его песнях. У нас разные политические взгляды, мы в последние годы перестали говорить о политике вообще — зачем говорить о том, что разъединяет?" — сказал он.