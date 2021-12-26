23:52, Вчера

Тайный разговор: Гордону звонил соратник Путина Дмитрий Гордон рассказал, как ему звонил Станислав Говорухин

О звонке от соратника президента России Владимира Путина рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Есть определенный круг людей, которые являются частью нашей жизни. У нас могут быть разные взгляды на вещи, на события, на политику. Но если ты чувствуешь, что это люди твои, и они чувствует, наверное, то же самое, ты их любишь, то нет причин не общаться. Можно доказывать тысячу раз, что кто-то неправ, — но когда сердце с сердцем, это уже..." — сказал он.

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Гордон комментировал видео с собой, которое транслировалось в студии.

"Вот смотрите, Станислав Говорухин стоит выпивает рядом со мной. Говорухин был последние годы руководителем штаба Путина. Вот они с Путиным вдвоем постоянно сидели. Но это не мешало мне откровенно говорить с ним на эту тему. Это не мешало ему позвонить мне из Таллинна, где он снимал один из своих фильмов, "Конец прекрасной эпохи", в разгар начала этой всей вакханалии российской. Он позвонил мне и сказал: "Ничего не говори, я все понимаю. Мне просто надо снимать кино". С другого номера. Я его не осуждаю", — сказал он.

Ранее Гордон рассказал о двух вещах в своей жизни, на которые повлиял российский певец Александр Розенбаум.

"Александр Яковлевич — человек, которого я люблю, я вырос на его песнях. У нас разные политические взгляды, мы в последние годы перестали говорить о политике вообще — зачем говорить о том, что разъединяет?" — сказал он.